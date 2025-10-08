На півночі знову напружено: про 29 боїв інформує Генштаб

Live
Україна 08:07   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 8 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про бої на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 29 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – зафіксували вісім штурмів росіян біля Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати ЗС РФ сьогодні такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
