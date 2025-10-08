Чи дійсно просунулися? Що відомо ISW про атаки РФ на Харківщині

Як передають в Інституті вивчення війни (ISW), ворог заявив про просування одразу на трьох напрямках у Харківській області – Південно-Слобожанському, Куп’янському та Великобурлуцькому.

Так російський блогер стверджував, що ЗС РФ змогли захопити нові території біля Синельникового та Глибокого. Проте аналітики не зафіксували змін на півночі Харківщини.

“Українська бригада, що діє на півночі Харківської області, опублікувала 7 жовтня відеозапис і повідомила, що українські війська відбили російський механізований наступ невстановленого ешелону на Вовчанському напрямку та знищили щонайменше п’ять мотоциклів та кілька броньованих бойових машин”, – передають експерти.

Фейковими виявились і дані ворога про нібито успішний наступ росіян на півдні від Хатнього, що на північному сході від Великого Бурлука.

“6 і 7 жовтня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного і в напрямку Довгенького та Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного”, – уточнили аналітики.

Не підтверджують у ISW також заяви окупантів про просування у центральній та південній частині Куп’янська.