Действительно ли продвинулись? Что известно ISW об атаках РФ на Харьковщине

Как передают в Институте изучения войны (ISW), враг заявил о продвижении сразу на трех направлениях в Харьковской области – Южно-Слобожанском, Купянском и Великобурлукском.

Так российский блогер утверждал, что ВС РФ смогли захватить новые территории около Синельниково и Глубокого. Однако аналитики не зафиксировали изменения на севере Харьковщины.

«Украинская бригада, действующая на севере Харьковской области, опубликовала 7 октября видеозапись и сообщила, что украинские войска отразили российское механизированное наступление неустановленного эшелона на Волчанском направлении и уничтожили по меньшей мере пять мотоциклов и несколько бронированных боевых машин», – передают эксперты.

Фейковыми оказались и данные врага о якобы успешном наступлении россиян на юге от Хатнего на северо-востоке от Великого Бурлука.

«6 и 7 октября российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука близ Амбарного и в направлении Довгенького и Хатнего, а также восточнее Великого Бурлука близ Отрадного», – уточнили аналитики.

Не подтверждают в ISW также заявления оккупантов о продвижении в центральной и южной части Купянска.