Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист
Сегодня, 7 октября, в поле вблизи села Вербовка Балаклейской громады на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате взрыва получил травмы 47-летний тракторист. Его состояние – удовлетворительное. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Спасатели призывают жителей Харьковщины быть внимательными и аккуратными. Не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам.
«Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией», — обратились в ГСЧС.
Напомним, 30 сентября в отдаленном от линии фронта Берестинском районе Харьковщины, не находившемся в оккупации, местный житель подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадал мужчина, 1963 года рождения. У него диагностировано взрывное ранение с повреждением мягких тканей лица и правой кисти.
7 октября 2025 в 15:10
