Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист

Происшествия 15:10   07.10.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист

Сегодня, 7 октября, в поле вблизи села Вербовка Балаклейской громады на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате взрыва получил травмы 47-летний тракторист. Его состояние – удовлетворительное. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Спасатели призывают жителей Харьковщины быть внимательными и аккуратными. Не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам.

«Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под вражеской оккупацией», — обратились в ГСЧС.

Напомним, 30 сентября в отдаленном от линии фронта Берестинском районе Харьковщины, не находившемся в оккупации, местный житель подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадал мужчина, 1963 года рождения. У него диагностировано взрывное ранение с повреждением мягких тканей лица и правой кисти.

Читайте также: Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
07.10.2025, 14:15
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
07.10.2025, 15:13
Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории
07.10.2025, 06:00
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
07.10.2025, 12:15
Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)
Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)
07.10.2025, 09:34
Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист
Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист
07.10.2025, 15:10

Новости по теме:

06.10.2025
В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
05.10.2025
Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно
04.10.2025
Неизвестный предмет взорвался в руках у жителя Золочевщины
02.10.2025
В Харькове слышали взрывы – что известно
30.09.2025
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Взрыв в поле на Харьковщине: пострадал 47-летний тракторист»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 15:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 7 октября, в поле вблизи села Вербовка Балаклейской громады на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".