Вибух у полі на Харківщині: постраждав 47-річний тракторист

Сьогодні, 7 жовтня, у полі поблизу села Вербівка Балаклійської громади на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок вибуху зазнав травм 47-річний тракторист. Його стан – задовільний. Медики надають усю необхідну допомогу», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники закликають жителів Харківщини бути уважними і обережними. Не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

«Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – звернулись у ДСНС.

Нагадаємо, 30 вересня у віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі. Постраждав чоловік, 1963 року народження. У нього діагностовано вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті.