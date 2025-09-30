Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області

У віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомила 30 вересня ДСНС.

“Постраждав чоловік, 1963 року народження. У нього діагностовано вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Тип вибухонебезпечного предмета встановлюється”, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Інформації про обставини НП та те, де постраждалий взяв небезпечний предмет, поки що немає.

Раніше цього ж дня рятувальники інформували про інший підрив – цього разу в замінованому районі області, Ізюмському. Там під час польових робіт комбайн наїхав, ймовірно, на протипіхотну міну. Обійшлося без постраждалих.