Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області
У віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомила 30 вересня ДСНС.
“Постраждав чоловік, 1963 року народження. У нього діагностовано вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Тип вибухонебезпечного предмета встановлюється”, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Інформації про обставини НП та те, де постраждалий взяв небезпечний предмет, поки що немає.
Раніше цього ж дня рятувальники інформували про інший підрив – цього разу в замінованому районі області, Ізюмському. Там під час польових робіт комбайн наїхав, ймовірно, на протипіхотну міну. Обійшлося без постраждалих.
30 Вересня 2025 в 19:09
