Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області

Події 19:09   30.09.2025
Оксана Горун
Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області

У віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомила 30 вересня ДСНС.

“Постраждав чоловік, 1963 року народження. У нього діагностовано вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин обличчя та правої кисті. Потерпілого госпіталізовано до медичного закладу. Тип вибухонебезпечного предмета встановлюється”, – написала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Інформації про обставини НП та те, де постраждалий взяв небезпечний предмет, поки що немає.

Раніше цього ж дня рятувальники інформували про інший підрив – цього разу в замінованому районі області, Ізюмському. Там під час польових робіт комбайн наїхав, ймовірно, на протипіхотну міну. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму (оновлюється)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області
Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області
30.09.2025, 19:09
Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму (оновлюється)
Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму (оновлюється)
30.09.2025, 18:29
Як відновили розбитий авіабомбою будинок біля автовокзалу в Харкові (до/після)
Як відновили розбитий авіабомбою будинок біля автовокзалу в Харкові (до/після)
30.09.2025, 18:51
Земляки шукають лідера “Харьковского движения сопротивления”: навіщо
Земляки шукають лідера “Харьковского движения сопротивления”: навіщо
30.09.2025, 17:50
Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці
Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці
30.09.2025, 16:38
Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки
Чому не довічне – в прокуратурі пояснили вирок за вбивство балетмейстерки
30.09.2025, 17:08

Новини за темою:

05.07.2025
Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
10.04.2025
Які вибухонебезпечні предмети можуть розкидати російські БпЛА на Харківщині
20.12.2024
Здетонував невідомий предмет: літня жінка дістала поранень під Харковом
26.02.2024
Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет
19.10.2023
Як вибухають “сюрпризи” окупантів: на Харківщині обстежують водойми (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чоловік підірвався в тиловому районі Харківської області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 19:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У віддаленому від лінії фронту Берестинському районі Харківщини, що не знаходився в окупації, місцевий житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, повідомила 30 вересня ДСНС".