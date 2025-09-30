Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)

У Харківській області – чергова НП через російські міни. Комбайн пошкоджений, обійшлося без потерпілих.

“В Ізюмському районі, під час проведення польових робіт комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, протипіхотна міна. Внаслідок інциденту пошкоджено колесо сільгосптехніки, на щастя – постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зазначимо, підриви сільгосптехніки та її водіїв відбуваються в Харківській області з певною періодичністю в період польових робіт, починаючи з 2022 року. В області заміновані значні території – ті, які були окуповані росіянами, а також ті, що зараз перебувають біля кордону та лінії фронту. Особливо часто НП відбуваються в Ізюмському районі. Так, у липні на території Балаклійської громади підірвався тракторист – він наступив на невстановлений предмет, який здетонував. Чоловіка в стані середньої тяжкості відправили до лікарні.