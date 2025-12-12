Live

Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи

Суспільство 09:37   12.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Сьогодні, 12 грудня, на Харківщині деякі жителі чутимуть вибухи. 

За даними пресслужби ХОВА, фахівці проводитимуть підривні роботи в Ізюмському районі. Таким чином, вибухи на Харківщині лунатимуть:

  • з 9:00 до 11:00 поблизу села Топільське;
  • з 11:00 до 12:00 поряд із селом Сулигівка.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 11 грудня в Ізюмському районі фахівці проводитиму розмінування. Вибухи лунали в Ізюмському районі з 12:00 до 14:30. Гучно було поряд із населеними пунктами Заводи, Андріївка, Барабашівка, Сулигівка, Вербівка, Нова Гусарівка.

Читайте також: Синєгубов: через обстріли на Харківщині поранені двоє чоловіків

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
