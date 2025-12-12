Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи

Сьогодні, 12 грудня, на Харківщині деякі жителі чутимуть вибухи.

За даними пресслужби ХОВА, фахівці проводитимуть підривні роботи в Ізюмському районі. Таким чином, вибухи на Харківщині лунатимуть:

з 9:00 до 11:00 поблизу села Топільське;

з 11:00 до 12:00 поряд із селом Сулигівка.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 11 грудня в Ізюмському районі фахівці проводитиму розмінування. Вибухи лунали в Ізюмському районі з 12:00 до 14:30. Гучно було поряд із населеними пунктами Заводи, Андріївка, Барабашівка, Сулигівка, Вербівка, Нова Гусарівка.