Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Сьогодні, 12 грудня, на Харківщині деякі жителі чутимуть вибухи.
За даними пресслужби ХОВА, фахівці проводитимуть підривні роботи в Ізюмському районі. Таким чином, вибухи на Харківщині лунатимуть:
- з 9:00 до 11:00 поблизу села Топільське;
- з 11:00 до 12:00 поряд із селом Сулигівка.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 11 грудня в Ізюмському районі фахівці проводитиму розмінування. Вибухи лунали в Ізюмському районі з 12:00 до 14:30. Гучно було поряд із населеними пунктами Заводи, Андріївка, Барабашівка, Сулигівка, Вербівка, Нова Гусарівка.
12 Грудня 2025 в 09:37