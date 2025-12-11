На Харківщині будуть лунати вибухи – причину розповіли у ХОВА
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 11 грудня, в Ізюмському районі фахівці проводитиму розмінування.
Вибухи лунатимуть:
з 12:00 до 13:00 поблизу населених пунктів Заводи, Андріївка, Барабашівка;
з 11:00 до 12:00 поряд із селом Сулигівка;
з 11:00 до 12:30 в районі села Вербівка;
з 13:00 до 14:30 біля села Нова Гусарівка.
Нагадаємо, вранці 11 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни вдарили по чотирьох населених пунктах Харківської області. Через «прильоти» в селі Замулівка загинув 69-річний чоловік.
