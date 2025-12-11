Генштаб: минулої доби окупанти намагалися прорватися на Харківщині 20 разів
Про бої на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах поінформував зранку 11 грудня Генштаб ЗСУ.
Так на півночі області ворог намагався прорватися 11 разів у районі Стариці, Вовчанських Хуторів та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак ворога. Бої йшли біля Петропавлівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
