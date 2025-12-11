Вранці росіяни атакували село на Харківщині – почалася пожежа
Протягом минулої доби в рятувальників було 32 оперативних викликів на Харківщині. З них 16 – на ліквідацію пожеж, уточнили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Дві пожежі в регіоні почалися через російські обстріли – ворог атакував Куп’янський та Чугуївський райони. Так вранці 11 грудня армія РФ обстріляла село Підсереднє Великобурлуцької громади.
“Сталася пожежа на площі 500 м кв. Горіли дві будівлі майстерні. Постраждалих немає“, – встановили у ДСНС.
Крім того, піротехніки виявили та вилучили 42 одиниці вибухонебезпечних предметів, додали рятувальники.
