На Харьковщине будут слышны взрывы – причину рассказали в ХОВА
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 11 декабря, в Изюмском районе специалисты буду проводить разминирование.
Взрывы будут звучать:
- с 12:00 до 13:00 вблизи населенных пунктов Заводы, Андреевка, Барабашевка;
- с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка;
- с 11:00 до 12:30 в районе села Вербовка;
- с 13:00 до 14:30 возле села Новая Гусаровка.
Напомним, утром 11 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области. Из-за «прилетов» в селе Замуловка погиб 69-летний мужчина.
