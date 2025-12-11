Live

На Харьковщине будут слышны взрывы – причину рассказали в ХОВА

Украина 11:10   11.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине будут слышны взрывы – причину рассказали в ХОВА

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 11 декабря, в Изюмском районе специалисты буду проводить разминирование.

 Взрывы будут звучать:

  • с 12:00 до 13:00 вблизи населенных пунктов Заводы, Андреевка, Барабашевка;
  • с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка;
  • с 11:00 до 12:30 в районе села Вербовка;
  • с 13:00 до 14:30 возле села Новая Гусаровка.

Напомним, утром 11 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне ударили по четырем населенным пунктам Харьковской области.  Из-за «прилетов» в селе Замуловка погиб 69-летний мужчина.

Читайте также: Генштаб: за прошлые сутки оккупанты пытались прорваться на Харьковщине 20 раз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
