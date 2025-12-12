Live

Синєгубов: через обстріли на Харківщині поранені двоє чоловіків

Події 08:57   12.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: через обстріли на Харківщині поранені двоє чоловіків

Вранці 12 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ атакували п’ять населених пунктів Харківщини. 

У с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік; у сел. Високий постраждав 67-річний чоловік. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону “прилетіли”:

  • п’ять КАБ;
  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрони.

Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджена майстерня та гараж, а в Ізюмському – мотоблок.

“У Харківському районі пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, електромережі (сел. Високий)”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
