Синєгубов: через обстріли на Харківщині поранені двоє чоловіків
Вранці 12 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ атакували п’ять населених пунктів Харківщини.
“У с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік; у сел. Високий постраждав 67-річний чоловік. Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який 10 грудня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади”, – зазначив Синєгубов.
Протягом доби по регіону “прилетіли”:
- п’ять КАБ;
- сім БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрони.
Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджена майстерня та гараж, а в Ізюмському – мотоблок.
“У Харківському районі пошкоджений багатоквартирний будинок, три приватні будинки, електромережі (сел. Високий)”, – додав начальник ХОВА.
