Live

Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин

Происшествия 08:57   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин

Утром 12 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковали пять населенных пунктов Харьковщины. 

«В с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина; в пос. Высокий пострадал 67-летний мужчина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 10 декабря пострадал в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – отметил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетели»:

  • пять КАБ;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона.

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждена мастерская и гараж, а в Изюмском – мотоблок.

«В Харьковском районе поврежден многоквартирный дом, три частных дома, электросети (сел. Высокий)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
11.12.2025, 21:56
Новости Харькова – главное 12 декабря: затишье на Купянщине, раненые
Новости Харькова – главное 12 декабря: затишье на Купянщине, раненые
12.12.2025, 09:04
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
11.12.2025, 19:38
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
11.12.2025, 22:03
Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин
Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин
12.12.2025, 08:57

Новости по теме:

11.12.2025
«Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)
11.12.2025
В Волчанской громаде под обстрелами погиб пенсионер – данные Синегубова
10.12.2025
РФ била по домам, кафе, учебному заведению: Синегубов о результатах «прилетов»
09.12.2025
Трое пострадавших, есть разрушения: Синегубов рассказал о последствиях ударов
08.12.2025
По Харьковщине били БпЛА, ракетами и КАБами: семь погибших и 20 пострадавших


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 08:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковали пять населенных пунктов Харьковщины. ".