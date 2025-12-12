Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин

Утром 12 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ВС РФ атаковали пять населенных пунктов Харьковщины.

«В с. Новоплатоновка Боровской громады пострадал 73-летний мужчина; в пос. Высокий пострадал 67-летний мужчина. Также медики оказали помощь 59-летнему мужчине, который 10 декабря пострадал в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – отметил Синегубов.

В течение суток по региону «прилетели»:

пять КАБ;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждена мастерская и гараж, а в Изюмском – мотоблок.

«В Харьковском районе поврежден многоквартирный дом, три частных дома, электросети (сел. Высокий)», – добавил начальник ХОВА.

