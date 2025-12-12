Об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб
За минувшие сутки на Харьковщине было шесть боестолкновений, информирует Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз в районе Прилипки и Избицкого.
На Купянском – россияне атаковали один раз около Степной Новоселовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери россияне, по информации Генштаба, следующие:
