Об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб

Украина 08:34   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
За минувшие сутки на Харьковщине было шесть боестолкновений, информирует Генштаб ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз в районе Прилипки и Избицкого.

На Купянском – россияне атаковали один раз около Степной Новоселовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 4524 обстрела, из них 94 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россияне, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
