Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы

Общество 09:37   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Сегодня, 12 декабря, в Харьковской области некоторые жители будут слышать взрывы. 

По данным пресс-службы ХОВА, специалисты будут проводить взрывные работы в Изюмском районе. Таким образом, взрывы на Харьковщине будут звучать:

  • с 9:00 до 11:00 вблизи села Топольское;
  • с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что 11 декабря, в Изюмском районе специалисты буду проводить разминирование. Взрывы звучали в Изюмском районе с 12:00 до 14:30. Громко было рядом с населенными пунктами Заводы, Андреевка, Барабашевка, Сулиговка, Вербовка, Новая Гусаровка.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
