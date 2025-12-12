Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Сегодня, 12 декабря, в Харьковской области некоторые жители будут слышать взрывы.
По данным пресс-службы ХОВА, специалисты будут проводить взрывные работы в Изюмском районе. Таким образом, взрывы на Харьковщине будут звучать:
- с 9:00 до 11:00 вблизи села Топольское;
- с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что 11 декабря, в Изюмском районе специалисты буду проводить разминирование. Взрывы звучали в Изюмском районе с 12:00 до 14:30. Громко было рядом с населенными пунктами Заводы, Андреевка, Барабашевка, Сулиговка, Вербовка, Новая Гусаровка.
