В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА

Сьогодні, 9 квітня, на Харківщині будуть проводити роботи з розмінування територій. Як повідомили у пресслужбі ХОВА, вони продовжуватимуться з 10:00 до 15:00.

Піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля села Довгенське Ізюмського району.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 8 квітня в Харківській області фахівці займуться розмінуванням. Про це писали у пресслужбі ХОВА. З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджували вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петрівське Ізюмського району. З огляду на це місцеві жителі чули звуки вибухів.