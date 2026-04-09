В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА
Сьогодні, 9 квітня, на Харківщині будуть проводити роботи з розмінування територій. Як повідомили у пресслужбі ХОВА, вони продовжуватимуться з 10:00 до 15:00.
Піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля села Довгенське Ізюмського району.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 8 квітня в Харківській області фахівці займуться розмінуванням. Про це писали у пресслужбі ХОВА. З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджували вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петрівське Ізюмського району. З огляду на це місцеві жителі чули звуки вибухів.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ізюмський район, ГСЧС, розмінування, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 10:01;