Суспільство 10:01   09.04.2026
В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА

Сьогодні, 9 квітня, на Харківщині будуть проводити роботи з розмінування територій. Як повідомили у пресслужбі ХОВА, вони продовжуватимуться з 10:00 до 15:00.

Піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля села Довгенське Ізюмського району.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 8 квітня в Харківській області фахівці займуться розмінуванням. Про це писали у пресслужбі ХОВА. З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджували вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петрівське Ізюмського району. З огляду на це місцеві жителі чули звуки вибухів.

Читайте також: Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
09.04.2026, 11:20
В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА
В Ізюмському районі сьогодні розмінуватимуть території – ХОВА
09.04.2026, 10:01
Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі
Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі
09.04.2026, 09:35
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
09.04.2026, 10:50
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 10:05
Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині
Двоє чоловіків постраждали через удар БпЛА на Богодухівщині
09.04.2026, 09:19

Новини за темою:

08.04.2026
Сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування
05.03.2026
Здавав своїх окупантам: зраднику на Харківщині ухвалили вирок
12.12.2025
Знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети – в регіоні пролунають вибухи
17.11.2025
Практично вся Ізюмська громада була без світла після обстрілів (оновлено)
30.09.2025
Комбайн підірвався в полі на Харківщині: подробиці від ДСНС (фото)


