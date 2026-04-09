В Изюмском районе сегодня будут разминировать территории – ХОВА
Сегодня, 9 апреля, на Харьковщине будут проводить работы по разминированию территорий. Как сообщили в пресс-службе ХОВА, они будут продолжаться с 10:00 до 15:00.
Паротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы около села Долгенькое Изюмского района.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 8 апреля в Харьковской области специалисты займутся разминированием. Об этом писали в пресс-службе ХОВА. С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители слышали звуки взрывов.
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 10:01;