В Изюмском районе сегодня будут разминировать территории – ХОВА

Общество 10:01   09.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 9 апреля, на Харьковщине будут проводить работы по разминированию территорий. Как сообщили в пресс-службе ХОВА, они будут продолжаться с 10:00 до 15:00.

Паротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы около села Долгенькое Изюмского района.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 8 апреля в Харьковской области специалисты займутся разминированием. Об этом писали в пресс-службе ХОВА. С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители слышали звуки взрывов.

