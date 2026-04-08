Сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование

Сегодня, 8 апреля, в Харьковской области специалисты займутся разминированием, пишут в пресс-службе ХОВА.

С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители будут слышать звуки взрывов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона. За сутки оккупанты атаковали 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов пострадали двое людей, ударили больше шести десятков беспилотников.