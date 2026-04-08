Live

Сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование

Общество 09:15   08.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 8 апреля, в Харьковской области специалисты займутся разминированием, пишут в пресс-службе ХОВА.

С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители будут слышать звуки взрывов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона. За сутки оккупанты атаковали 17 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов пострадали двое людей, ударили больше шести десятков беспилотников.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 09:15;

