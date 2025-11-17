Практично вся Ізюмська громада без світла після обстрілів

За попередньою інформацією, під ранок 17 листопада ЗС РФ вдарили по громаді чотирма БпЛА типу “Шахед”. Через це майже всі місцеві жителі – без світла.

“Унаслідок атаки на всій території громади відсутнє електропостачання, крім населених пунктів Левківського старостату. Фахівці проводять відновлювальні роботи, однак точний час подачі електроенергії наразі не відомо”, – уточнили в Ізюмській МВА.

Пізніше у міській військовій адміністрації повідомили, що фахівці почали відновлювати електропостачання – світло поступово з’являється.

Нагадаємо, під ранок 17 листопада росіяни обстріляли ракетами Балаклію. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби. Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування, уточнив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Пізніше в облуправлінні ДСНС поінформували, що підтверджена інформація про трьох загиблих та 13 поранених.