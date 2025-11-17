Live

Практически вся Изюмская громада без света после обстрелов

Происшествия 10:35   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Практически вся Изюмская громада без света после обстрелов

По предварительной информации, под утро 17 ноября ВС РФ ударили по громаде четырьмя БпЛА типа «Шахед». Из-за этого почти все местные жители – без света. 

«В результате атаки на всей территории громады отсутствует электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата. Специалисты проводят восстановительные работы, однако точное время подачи электроэнергии пока не известно», – уточнили в Изюмской ГВА.

Позже в городской военной администрации сообщили, что специалисты начали восстанавливать электроснабжение – свет постепенно появляется.

Напомним, под утро 17 ноября россияне обстреляли ракетами Балаклею. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и авто. На место выехали экстренные службы. Вскоре начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов уточнил, что известно о троих погибших. Также есть информация о десятке раненых. Среди пострадавших – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение, уточнил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов. Позже в облуправлении ГСЧС проинформировали, что подтверждена информация о троих погибших и 13 раненых.

Читайте также: На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
