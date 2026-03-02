Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Сегодня, 2 марта, электроэнергии не будет в некоторых домах в двух районах Харькова. В частности, без света останутся жители Индустриального и Немышлянского районов.
По данным АО «Харьковоблэнерго», света не будет из-за необходимости проведения неотложных ремонтных работ. Планируется, что электроэнергию отключат в 12:00. Работы будут продолжаться до 18:00.
Без света, уточнили в «Харьковоблэнерго», будут жители домов по следующим адресам:
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что утром 2 марта россияне атаковали Харьков. Около 06:35 в городе прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.
Читайте также: “Энергосистема — уже как Франкенштейн”: профессор — о стратегиях для Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 09:42;