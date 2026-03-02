Индустриальный и Немышлянский районы сегодня останутся без света

Сегодня, 2 марта, электроэнергии не будет в некоторых домах в двух районах Харькова. В частности, без света останутся жители Индустриального и Немышлянского районов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», света не будет из-за необходимости проведения неотложных ремонтных работ. Планируется, что электроэнергию отключат в 12:00. Работы будут продолжаться до 18:00.

Без света, уточнили в «Харьковоблэнерго», будут жители домов по следующим адресам:

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что утром 2 марта россияне атаковали Харьков. Около 06:35 в городе прозвучало несколько взрывов. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.