Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла

Суспільство 09:42   02.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 2 березня, електроенергії не буде у деяких будинках у двох районах Харкова. Зокрема, без світла залишаться мешканці Індустріального та Немишлянського районів. 

За даними АТ “Харківобленерго”, світла не буде через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт. Планується, що електроенергію відключать о 12:00. Роботи триватимуть до 18:00.

Без світла, уточнили у “Харківобленерго”, будуть мешканці будинків за такими адресами:

Відключення світла 2 березня у Харкові

Відключення світла 2 березня у Харкові

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вранці 2 березня росіяни атакували Харків. Близько 06:35 у місті пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Читайте також: “Енергосистема – вже як Франкенштейн”: професор – про стратегії для Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
