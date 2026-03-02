Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла

Сьогодні, 2 березня, електроенергії не буде у деяких будинках у двох районах Харкова. Зокрема, без світла залишаться мешканці Індустріального та Немишлянського районів.

За даними АТ “Харківобленерго”, світла не буде через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт. Планується, що електроенергію відключать о 12:00. Роботи триватимуть до 18:00.

Без світла, уточнили у “Харківобленерго”, будуть мешканці будинків за такими адресами:

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вранці 2 березня росіяни атакували Харків. Близько 06:35 у місті пролунало кілька вибухів. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.