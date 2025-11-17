Live

Фото с мест «прилетов» на Харьковщине показали в ГСЧС

Происшествия 10:05   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото с мест «прилетов» на Харьковщине показали в ГСЧС

В пресс-службе облуправления ГСЧС показали последствия обстрелов в Великом Бурлуке и Балаклее.

По информации спасателей, поздно вечеров 16 ноября враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района.

«По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал. В результате взрывов возникли пожары в 2-х частных жилых домах и нескольких хозяйственных сооружениях. Общая площадь пожаров составила более 400 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.

Кроме того, оккупанты били ракетами по Балаклее. Пожарные отмечают: удары пришлись по жилому кварталу.

«По предварительным данным три человека погибли, еще 13 пострадали, из них четыре ребенка. В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили», – уточнили в ГСЧС.

Все пожары, уточнили в ГСЧС, уже ликвидировали.

Читайте также: На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
