Фото с мест «прилетов» на Харьковщине показали в ГСЧС
В пресс-службе облуправления ГСЧС показали последствия обстрелов в Великом Бурлуке и Балаклее.
По информации спасателей, поздно вечеров 16 ноября враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района.
«По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал. В результате взрывов возникли пожары в 2-х частных жилых домах и нескольких хозяйственных сооружениях. Общая площадь пожаров составила более 400 квадратных метров», – пишут в ГСЧС.
Кроме того, оккупанты били ракетами по Балаклее. Пожарные отмечают: удары пришлись по жилому кварталу.
«По предварительным данным три человека погибли, еще 13 пострадали, из них четыре ребенка. В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили», – уточнили в ГСЧС.
Все пожары, уточнили в ГСЧС, уже ликвидировали.
Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 10:05