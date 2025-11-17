Фото з місць “прильотів” на Харківщині показали у ДСНС

У пресслужбі облуправління ДСНС показали наслідки обстрілів у Великому Бурлуку та Балаклії.

За інформацією рятувальників, пізно вечорів 16 листопада ворог атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району.

“За попередніми даними один чоловік загинув, ще один постраждав. Внаслідок вибухів виникли пожежі у 2-х приватних житлових будинках та кількох господарчих спорудах. Загальна площа пожеж склала понад 400 квадратних метрів”, – пишуть у ДСНС.

Крім того, окупанти били ракетами по Балаклії. Пожежники зазначають: удари припали до житлового кварталу.

“За попередніми даними три особи загинуло, ще 13 постраждало, з них чотири дитини. Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі”, – уточнили у ДСНС.

Усі пожежі, уточнили у ДСНС, вже ліквідували.