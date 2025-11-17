Live

На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов

Події 09:09   17.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов

Вранці 17 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував десять населених пунктів Харківської області.

“У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років. У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка  Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що росіяни вдарили двома БпЛА по Холодногірському району Харкова.

Серед озброєння, яке “прилетіло” по Харківщині:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • три КАБ;
  • три ФАБ;
  • 15 БпЛА типу «Герань-2»;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено скління у багатоповерхівці, у Богодухівському районі – приватний будинок, дві господарські будівлі та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), 7 багатоквартирних будинків, 10 автомобілів (м. Балаклія); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше)”, – додав начальник Синєгубов.

Читайте також: Троє загиблих, поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов
На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов
17.11.2025, 09:09
Сьогодні 17 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 листопада 2025: яке свято та день в історії
17.11.2025, 06:00
Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію
Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію
17.11.2025, 07:17
Новини Харкова – головне 17 листопада: поранені через удар по Балаклії
Новини Харкова – головне 17 листопада: поранені через удар по Балаклії
17.11.2025, 09:14
Через проблеми з електроенергією затримується харківський потяг
Через проблеми з електроенергією затримується харківський потяг
17.11.2025, 07:29
У ДСНС повідомили про поранених та загиблих через удари й пожежі на Харківщині
У ДСНС повідомили про поранених та загиблих через удари й пожежі на Харківщині
17.11.2025, 07:47

Новини за темою:

17.11.2025
У ДСНС повідомили про поранених та загиблих через удари й пожежі на Харківщині
13.11.2025
Удари по Харкову та області: Синєгубов повідомив про наслідки
12.11.2025
Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
12.11.2025
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 09:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував десять населених пунктів Харківської області.".