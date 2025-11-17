На Харківщині 16 поранених та п’ятеро загиблих – Синєгубов
Вранці 17 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог атакував десять населених пунктів Харківської області.
“У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років. У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.
Також він нагадав, що росіяни вдарили двома БпЛА по Холодногірському району Харкова.
Серед озброєння, яке “прилетіло” по Харківщині:
- дві ракети (тип встановлюється);
- три КАБ;
- три ФАБ;
- 15 БпЛА типу «Герань-2»;
- три БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено скління у багатоповерхівці, у Богодухівському районі – приватний будинок, дві господарські будівлі та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), 7 багатоквартирних будинків, 10 автомобілів (м. Балаклія); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше)”, – додав начальник Синєгубов.
