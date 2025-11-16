Live

Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)

Події 14:56   16.11.2025
Оксана Якушко
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)

Російський БпЛА «Молния» поцілив по Холодногірському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 14:55. Зафіксований ще один удар БпЛА по цивільному підприємству Холодногірського району, повідомив Ігор Терехов.

Тип БПЛА, яким росіяни завдали удару по місту, встановлюють. Наразі інформації про постраждалих немає.

14:00

«Маємо попередню інформацію про удар ворожим БпЛА типу «олния» по Холодногірському району», – повідомив Ігор Терехов.

Услід начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку і на місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.

«Влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя – без постраждалих та загиблих», — невдовзі уточнив мер.

Читайте також: Без газу в понеділок залишиться низка будинків у Харкові: адреси

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
16.11.2025, 14:56
12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський
12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський
16.11.2025, 11:14
Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік
16.11.2025, 11:48
Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)
Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)
16.11.2025, 13:56
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті
16.11.2025, 14:14
Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
16.11.2025, 09:40

Новини за темою:

13.11.2025
Іменні годинники отримали харківські спортсмени від Терехова (фото)
11.11.2025
Терехов розповів іспанцям, яким бачить завершення війни в Україні
10.11.2025
Пілотний офіс Реєстру збитків і бюджет-2026: Терехов виступив на Конгресі влад
10.11.2025
Енергетичний хаб може з’явитись у Харкові: подробиці повідомив Терехов
08.11.2025
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 14:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БпЛА «Молния» поцілив по Холодногірському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.".