Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)

Російський БпЛА «Молния» поцілив по Холодногірському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Доповнено о 14:55. Зафіксований ще один удар БпЛА по цивільному підприємству Холодногірського району, повідомив Ігор Терехов.

Тип БПЛА, яким росіяни завдали удару по місту, встановлюють. Наразі інформації про постраждалих немає.

14:00

«Маємо попередню інформацію про удар ворожим БпЛА типу «олния» по Холодногірському району», – повідомив Ігор Терехов.

Услід начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку і на місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.

«Влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя – без постраждалих та загиблих», — невдовзі уточнив мер.