Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
Російський БпЛА «Молния» поцілив по Холодногірському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Доповнено о 14:55. Зафіксований ще один удар БпЛА по цивільному підприємству Холодногірського району, повідомив Ігор Терехов.
Тип БПЛА, яким росіяни завдали удару по місту, встановлюють. Наразі інформації про постраждалих немає.
14:00
«Маємо попередню інформацію про удар ворожим БпЛА типу «олния» по Холодногірському району», – повідомив Ігор Терехов.
Услід начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку і на місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС.
«Влучання сталося по дитячому майданчику. У навколишніх будинках вибито кілька вікон. На щастя – без постраждалих та загиблих», — невдовзі уточнив мер.
Читайте також: Без газу в понеділок залишиться низка будинків у Харкові: адреси
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молнія, Олег Синегубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 14:56;