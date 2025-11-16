Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)

Российский БпЛА «Молния» попал по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 14.55. Зафиксирован еще один удар БпЛА по гражданскому предприятию Холодногорского района, сообщил Игорь Терехов.

Тип БпЛА, которым россияне нанесли удар по городу, устанавливают. Пока информации о пострадавших нет.

14:00

«Имеем предварительную информацию об ударе вражеского БпЛА типа «Молния» по Холодногорскому району», — сообщил Игорь Терехов.

Следом начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что по предварительной информации, повреждено остекление окон многоквартирного дома и на месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.

«Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью, без пострадавших и погибших», — вскоре уточнил мэр.