Live

Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)

Происшествия 14:56   16.11.2025
Оксана Якушко
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется) Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

Российский БпЛА «Молния» попал по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 14.55. Зафиксирован еще один удар БпЛА по гражданскому предприятию Холодногорского района, сообщил Игорь Терехов.

Тип БпЛА, которым россияне нанесли удар по городу, устанавливают. Пока информации о пострадавших нет.

14:00

«Имеем предварительную информацию об ударе вражеского БпЛА типа «Молния» по Холодногорскому району», — сообщил Игорь Терехов.

Следом начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что по предварительной информации, повреждено остекление окон многоквартирного дома и на месте вражеского удара работают подразделения ГСЧС.

«Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью, без пострадавших и погибших», — вскоре уточнил мэр.

Читайте также: Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
15.11.2025, 14:14
Сегодня 16 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 ноября 2025: какой праздник и день в истории
16.11.2025, 06:00
Ночью — дождь с мокрым снегом: погода в Харькове и области на 16 ноября
Ночью — дождь с мокрым снегом: погода в Харькове и области на 16 ноября
15.11.2025, 20:00
Новости Харькова – главное за 16 ноября: что на фронте
Новости Харькова – главное за 16 ноября: что на фронте
16.11.2025, 14:14
Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой
Уже можно подавать заявку на получение 1000 грн «зимней поддержки»: в Дії сбой
15.11.2025, 11:24
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)
16.11.2025, 14:56

Новости по теме:

12.11.2025
Сегодня 12 ноября 2025: какой день в истории
02.11.2025
Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан
29.10.2025
Более 90 БпЛА «Молния» уничтожили на Харьковщине за неделю – Синегубов (видео)
26.10.2025
Используют «Молнии» для доставки FPV-дронов – мэр Харькова о новой тактике РФ
19.10.2025
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2025 в 14:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский БпЛА «Молния» попал по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.".