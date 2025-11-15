Live

Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса

Общество 14:14   15.11.2025
Виктория Яковенко
17 ноября специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно без услуги останутся жильцы домов №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 на улице Лесовой.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, российская армия утром 14 ноября атаковала FPV-дроном служебный автомобиль газовиков в селе Черкасские Тишки. Коммунальщики уехали восстанавливать сети, которые враг повредил раньше. Сотрудники газовой службы не пострадали. В Харьковском филиале «Газсети» сообщали, что без газоснабжения остались более трех тысяч абонентов — жители Циркуновской громады.

Читайте также: Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский

Автор: Виктория Яковенко
