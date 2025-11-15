Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса
17 ноября специалисты проведут работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно без услуги останутся жильцы домов №11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27 на улице Лесовой.
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, российская армия утром 14 ноября атаковала FPV-дроном служебный автомобиль газовиков в селе Черкасские Тишки. Коммунальщики уехали восстанавливать сети, которые враг повредил раньше. Сотрудники газовой службы не пострадали. В Харьковском филиале «Газсети» сообщали, что без газоснабжения остались более трех тысяч абонентов — жители Циркуновской громады.
Читайте также: Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Без газа в понедельник останется ряд домов в Харькове: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2025 в 14:14;