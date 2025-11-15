Ночью Лозовую атаковали БпЛА: о перебоях с теплоснабжением заявил Зеленский

Ночью 15 ноября армия РФ ударила четырьмя БпЛА по городу Лозовая на Харьковщине.

«Поражены объекты критической инфраструктуры. Это привело к очередным перебоям с теплоснабжением», — отметил мэр города Сергей Зеленский.

Он добавил, что окончательные масштабы повреждений уточняют специалисты.

«По возможности восстанавливаем разрушенные здания и сети, помогаем жителям. Сотрудничаем с энергетиками, железнодорожниками и другими организациями», – добавил Зеленский.

Напомним, 14 ноября, примерно в 10:40 ВС РФ из авиации атаковали Лозовую. По предварительным данным облпрокуратуры, оккупанты применили по городу УМПБ-5Р (реактивного типа), который преодолел расстояние около 145 км. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. Повреждены здания предприятия по изготовлению памятников, складские помещения фермерского хозяйства, жилые дома.