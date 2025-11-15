Вночі Лозову атакували БпЛА: про перебої з теплопостачанням заявив Зеленський
Вночі 15 листопада армія РФ вдарила чотирма БпЛА по місту Лозова на Харківщині.
«Уражені об’єкти критичної інфраструктури. Це спричинило чергові перебої з теплопостачанням», – зазначив мер міста Сергій Зеленський.
Він додав, що остаточні масштаби пошкоджень уточнюють фахівці.
«За можливості відновлюємо зруйновані будівлі та мережі, допомагаємо мешканцям. Співпрацюємо з енергетиками, залізничниками та іншими організаціями», – додав Зеленський.
Нагадаємо, 14 листопада, приблизно о 10:40 ЗС РФ з авіації атакували Лозову. За попередніми даними облпрокуратури, окупанти застосували по місту УМПБ-5Р (реактивного типу), що подолали відстань близько 145 км. Внаслідок удару постраждав 59-річний чоловік. Пошкоджені будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки.
