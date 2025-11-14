Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото)
Сьогодні, 14 листопада, приблизно о 10:40 ЗС РФ з авіації атакували Лозову на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували по місту УМПБ-5Р (реактивного типу), що подолали відстань близько 145 км.
Внаслідок удару постраждав 59-річний чоловік, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Пошкоджено будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки тощо», – розповіли правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала 18 жовтня. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень.
29 жовтня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що «приліт» реактивного КАБу по Лозовой 18 жовтня – наразі єдиний випадок в регіоні.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 16:48;