Live

Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото)

Події 16:48   14.11.2025
Вікторія Яковенко
Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 листопада, приблизно о 10:40 ЗС РФ з авіації атакували Лозову на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували по місту УМПБ-5Р (реактивного типу), що подолали відстань близько 145 км.

Внаслідок удару постраждав 59-річний чоловік, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Пошкоджено будівлі підприємства з виготовлення пам’ятників, складські приміщення фермерського господарства, житлові будинки тощо», – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Лозовой
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Лозовой
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, керовані авіабомби реактивного типу, які долають відстань у понад сто кілометрів, почали застосовувати росіяни. Перший випадок прокуратура Харківщини офіційно зафіксувала 18 жовтня. Дісталося Лозовій, для якої це був у принципі перший КАБ від початку повномасштабної. Нова модифікація авіабомби – УМПБ-5Р – була випущена з тимчасово окупованої території України й подолала відстань у 130 кілометрів. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали шестеро людей, двох з яких ушпиталили. У чотирьох діагностували гострий шок. Також з пів сотні домоволодінь зазнали пошкоджень.

29 жовтня голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що «приліт» реактивного КАБу по Лозовой 18 жовтня – наразі єдиний випадок в регіоні.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
Дванадцять разів атакували росіяни на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
14.11.2025, 17:19
Вдень сьогодні, 14 листопада, у Харкові чули вибух: що відомо
Вдень сьогодні, 14 листопада, у Харкові чули вибух: що відомо
14.11.2025, 14:03
З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹
З харківської рестораторки, яка втратила чоловіка, вимагали гроші: деталі 📹
14.11.2025, 13:37
У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов
У Куп’янську – до 50 окупантів, де на Харківщині «серйозна заруба» – Трегубов
14.11.2025, 14:34
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар, погрози вдові-рестораторці
Новини Харкова – головне 14 листопада: нічний удар, погрози вдові-рестораторці
14.11.2025, 16:52
Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається
Звалище тваринних кісток виявили на Харківщині – прокуратура розбирається
14.11.2025, 15:27

Новини за темою:

10.11.2025
Розбита Зміївська ТЕС забезпечувала електроенергією всю Харківщину – Укренерго
10.11.2025
Не може бути «наша хата скраю» – Синєгубов звернувся до харків’ян (відео)
31.10.2025
Де на Харківщині йдуть бої, повідомив Генштаб ЗСУ
27.10.2025
«Не все можна коментувати публічно» – Терехов про удари FPV по Харкову
21.10.2025
Новини Харкова – головне за 21 жовтня: масований удар КАБами по місту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 16:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій".