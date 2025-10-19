Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що в місті після “прильоту” УМПБ-5Р (реактивного типу) пошкоджені 47 домоволодінь. Удар був 18 жовтня, наслідки ще ліквідують.

“Продовжуються роботи з ліквідації пошкоджень після обстрілу, що стався напередодні, 18 жовтня. Комунальні служби міста розчищали пішохідні зони та автомобільні дороги, щоб лозівчани могли безперешкодно пересуватись. Енергетики впорядковували мережі“, – написав Зеленський.

Також на місці організували приймання виїзного ЦНАПу, щоб місцеві жителі одразу могли подати заяви з приводу пошкодженого майна. Комісія обстежила наслідки удару.

“Руйнувань зазнали не лише житлові будинки, квартири, а й комунальні підприємства. Наразі зафіксували 47 пошкоджених домоволодінь, побиті майже півтори сотні вікон. Людям допомагатимуть розбирати завали у зруйнованих і пошкоджених помешканнях“, – зазначив мер Лозової.

Раніше в мерії Харкова зазначили, що місто (як і весь регіон) армія РФ використовує як полігон для випробування своїх нових засобів терору. Саме по Харкову вперше вдарили УМПБ, за деякий час БпЛА “Молния”. Тепер на Харківщині тестують новий гібрид бомби та ракети – УМПБ-5Р. За даними обласної прокуратури, при ударі по Лозовій цей КАБ подолав 130 км.