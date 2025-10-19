Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий
Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в городе после «прилета» УМПБ-5Р (реактивного типа) повреждены 47 домовладений. Удар был 18 октября, последствия еще ликвидируют.
«Продолжаются работы по ликвидации повреждений после произошедшего накануне обстрела 18 октября. Коммунальные службы города расчищали пешеходные зоны и автомобильные дороги, чтобы лозовчане могли беспрепятственно передвигаться. Энергетики упорядочивали сети», — написал Зеленский.
Также на месте организовали прием выездного ЦНАПа, чтобы местные жители сразу же могли подать заявления по поводу поврежденного имущества. Комиссия обследовала последствия удара.
«Разрушения испытали не только жилые дома, квартиры, но и коммунальные предприятия. В настоящее время зафиксировано 47 поврежденных домовладений, побиты почти полторы сотни окон. Людям будут помогать разбирать завалы в разрушенных и поврежденных домах», — отметил мэр Лозовой.
Читайте также: Синегубов рассказал про крайние меры при эвакуации на Харьковщине (видео)
Ранее в мэрии Харькова отметили, что город (как и весь регион) армия РФ использует как полигон для испытания своих новых средств террора. Именно по Харькову впервые ударили УМПБ, через время БпЛА «Молния». Теперь на Харьковщине тестируют новый гибрид бомбы и ракеты — УМПБ-5Р. По данным областной прокуратуры, при ударе по Лозовой этот КАБ преодолел 130 км.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, Лозова, Лозовая, новости Харькова, прилет, Сергей Зеленский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 октября 2025 в 19:54;