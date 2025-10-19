Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в городе после «прилета» УМПБ-5Р (реактивного типа) повреждены 47 домовладений. Удар был 18 октября, последствия еще ликвидируют.

«Продолжаются работы по ликвидации повреждений после произошедшего накануне обстрела 18 октября. Коммунальные службы города расчищали пешеходные зоны и автомобильные дороги, чтобы лозовчане могли беспрепятственно передвигаться. Энергетики упорядочивали сети», — написал Зеленский.

Также на месте организовали прием выездного ЦНАПа, чтобы местные жители сразу же могли подать заявления по поводу поврежденного имущества. Комиссия обследовала последствия удара.

«Разрушения испытали не только жилые дома, квартиры, но и коммунальные предприятия. В настоящее время зафиксировано 47 поврежденных домовладений, побиты почти полторы сотни окон. Людям будут помогать разбирать завалы в разрушенных и поврежденных домах», — отметил мэр Лозовой.

Ранее в мэрии Харькова отметили, что город (как и весь регион) армия РФ использует как полигон для испытания своих новых средств террора. Именно по Харькову впервые ударили УМПБ, через время БпЛА «Молния». Теперь на Харьковщине тестируют новый гибрид бомбы и ракеты — УМПБ-5Р. По данным областной прокуратуры, при ударе по Лозовой этот КАБ преодолел 130 км.