Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий

Происшествия 19:54   19.10.2025
Оксана Горун
Первый удар реактивного КАБа по Харьковщине: появились фото последствий Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в городе после «прилета» УМПБ-5Р (реактивного типа) повреждены 47 домовладений. Удар был 18 октября, последствия еще ликвидируют.

«Продолжаются работы по ликвидации повреждений после произошедшего накануне обстрела 18 октября. Коммунальные службы города расчищали пешеходные зоны и автомобильные дороги, чтобы лозовчане могли беспрепятственно передвигаться. Энергетики упорядочивали сети», — написал Зеленский.

последствия удара реактивным кабом по Лозовой 18 октября 2025 3
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Также на месте организовали прием выездного ЦНАПа, чтобы местные жители сразу же могли подать заявления по поводу поврежденного имущества. Комиссия обследовала последствия удара.

«Разрушения испытали не только жилые дома, квартиры, но и коммунальные предприятия. В настоящее время зафиксировано 47 поврежденных домовладений, побиты почти полторы сотни окон. Людям будут помогать разбирать завалы в разрушенных и поврежденных домах», — отметил мэр Лозовой.

последствия удара реактивным кабом по Лозовой 18 октября 2025 4
Фото: Сергей Зеленский/Telegram

Читайте также: Синегубов рассказал про крайние меры при эвакуации на Харьковщине (видео)

Ранее в мэрии Харькова отметили, что город (как и весь регион) армия РФ использует как полигон для испытания своих новых средств террора. Именно по Харькову впервые ударили УМПБ, через время БпЛА «Молния». Теперь на Харьковщине тестируют новый гибрид бомбы и ракеты — УМПБ-5Р. По данным областной прокуратуры, при ударе по Лозовой этот КАБ преодолел 130 км.

последствия удара реактивным кабом по Лозовой 18 октября 2025 2
Фото: Сергей Зеленский/Telegram
Автор: Оксана Горун
