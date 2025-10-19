Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют

Директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких в интервью МГ «Объектив» рассказал, какие БпЛА применяет армия РФ для ударов по Харькову. А также — о помощи мэрии ВСУ для борьбы с такими угрозами.

Сейчас до Харькова, кроме самого популярного у россиян средства террора — «Шахедов» — долетают также «Молнии», «Ланцеты» и новая разработка с системой искусственного интеллекта — V2U. FPV — большая редкость, однако их применение также было.

«Фиксируем эту угрозу. Прокуратура официально подтвердила, что, да, у нас произошло попадание FPV-дрона. Удар по общежитию был в Киевском районе города Харькова, по улице Алчевских. Мы уже понимаем технически, как он долетел до города, в первую очередь военные это понимают. И поэтому все средства противодействия уже определенным образом устанавливаются», — заверил Гладких.

При этом на вопрос о том, существует ли для Харькова угроза атаки дронами на оптоволокне, директор департамента ответил: «На сегодняшний день этой угрозы не существует. Но снова скажу, что ситуация, учитывая то, что динамично развивается, все эти вещи отслеживаются, анализируются и на опережение принимаются соответствующие решения».

Богдан Гладких отметил, что Харьков российская армия давно использует как полигон для испытаний. Сюда впервые прилетела управляемая авиабомба — УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) в 2024 году. Также ударами по Харькову российские террористы испытывали свои «Молнии».

«Поэтому очень важно, что Ситуационный центр оперативно на все эти вещи реагирует, совместно с военными отрабатываются все эти средства противодействия. И я больше могу сказать, что городской голова в курсе всех этих событий, и все принимаются меры по обеспечению надлежащим образом подразделений ВСУ, которые обеспечивают оборону Харькова. Город же постоянно поддерживает субвенциями ВСУ, поэтому все проблемы, которые возникают во время именно этих ударов, все же анализируются. Вы же не думаете, что никто ничего не делает, не понимает. То есть на любое действие врага есть противодействие», — подчеркнул представитель мэрии.