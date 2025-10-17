Секреты безопасности Харькова: голос тревоги, помощь TLk и сценарии зимы 📹

Будет ли этой зимой в Харькове свет и отопление? Какие сценарии отрабатывает город? Сколько трансформаторных подстанций уже повредили военные РФ в Харькове этой осенью? Чем россияне чаще всего обстреливают Харьков, какова сейчас их тактика и как город будут защищать от FPV? Об этом и не только МГ «Объектив» расспросила директора департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдана Гладких. Он рассказал, что в преддверии зимы в городе впервые за годы полномасштабной войны увеличат количество пунктов несокрушимости. А также — о начатой реформе службы «1562» и эффекте от введения в феврале дифференцированной воздушной тревоги. Чей голос сообщает харьковчанам о типе воздушной опасности и кто хотел услышать вместо него Левитана? Не планирует ли департамент создать собственный мониторинговый Telegram-канал и какие у него отношения с TLk News? Обо всем этом узнаете из интервью.

«При аварийных отключениях ни операторы 1562, ни мы, и очень часто и облэнерго не знает, когда эта ситуация стабилизируется»

— Здравствуйте. Спасибо, что согласились на встречу. Сейчас уже середина осени. Мэр Игорь Терехов неоднократно анонсировал, что эта зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны. Как готовится ваш департамент? К чему вообще готовитесь?

— Добрый день. Учитывая специфику работы нашего департамента, это, прежде всего, вопросы гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации. Поэтому сегодня город полностью готов ко всем нештатным ситуациям. Отработаны все оперативные планы реагирования на эти чрезвычайные ситуации. Работает наш Ситуационный центр, который отслеживает в режиме 24/7 все ситуации, возникающие по городу. Это не первые блэкауты. Поэтому есть определенный пошаговый алгоритм действий и все службы знают свою работу. Знаем, что должны делать, как должны делать, в какие сроки должны делать. Готовимся. Видим, что враг коварен, что он наносит удары по энергетической инфраструктуре. Поэтому готовимся в соответствии с теми планами, которые уже согласованы, которые не первый раз уже мы проходим.

— Аварийных отключений электричества в октябре этого года было уже несколько. Они происходят из-за атак на энергосистему Украины, а не из-за повреждения объектов в пределах Харькова?

— Учитывая то, что существует единая энергосистема, даже обстрелы в других городах Украины также оказывают непосредственное влияние на город Харьков. Вы сами находитесь в Харькове и видите, что количество аварийных отключений сейчас увеличилось.

— Они затрагивают в основном бытовых потребителей. В начале было 200 тысяч без света. Последний раз 70 тысяч, кажется, сообщал Терехов. Но удается сохранить работу электротранспорта и критической инфраструктуры.

— Однозначно можем сказать, что город провел очень большую работу по установке новых когенерационных установок, которые в том числе обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. И это важный момент, поскольку, к сожалению, мы находимся очень близко к врагу. Поэтому применение любых средств поражения приводит к тому, что происходят разрушения на подстанциях.

— Терехов сообщал в октябре о повреждении трансформаторных подстанций. Их по состоянию на данный момент три?

— Именно в последние два месяца враг наносит удары именно по объектам энергетики. До этого в течение 2025 года таких ударов не фиксировалось. Но я хочу сказать, что, например, «прилеты» вражеских КАБов или «Шахедов», если непосредственно возле линии электропередачи и происходит повреждение, это также прямо влечет за собой отключение потребителей по городу Харькову. У нас таких очень много примеров. Последний «прилет», мы же знаем, что также три района города Харькова в течение четырех часов были без света именно из-за того, что была повреждена линия электропередачи.

— Что касается подстанций, все же, если вернуться, это три подстанции в каких районах?

— Холодногорский, Новобаварский и Немышлянский районы города. Это там, где были нанесены удары. По Холодногорскому району, мы знаем, что была комбинированная атака, там более 17 БпЛА типа «Шахед» было применено врагом. И было очень серьезно повреждено оборудование. Мы вышли в такой блэкаут где-то в течение суток. Но учитывая то, что коммунальные службы, Харьковоблэнерго помогают ликвидировать последствия, очень быстро удалось электроснабжение восстановить.

— О графиках отключений электроэнергии. Можете со стороны департамента рассказать, какую работу вы проводите.

— Наша задача — дать оперативную информацию службе “1562”. О графиках отключений электроэнергии, если таковые предоставляет облэнерго. То есть вы должны понимать, что все, что касается электроснабжения в городе Харькове, это зона ответственности Харьковоблэнерго. И от них зависят графики, аварийность или очередность. Если это аварийные отключения, никаких графиков быть не может. На то они аварийные и называются. Аварийные отключения от плана отличаются тем, что есть необходимость в балансировке энергосистемы Украины. Поэтому они вводятся секторами, они могут вводиться рандомно, без предупреждения, именно для того, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию. Если это плановое отключение, очереди, то такую информацию мы стараемся получить оперативно в облэнерго и в первую очередь своевременно уведомить 1562, все наши социальные сети, официальные Telegram-каналы мэрии и журналистов для того, чтобы человек знал плюс-минус, когда ждать свет. Но при аварийных отключениях ни операторы 1562, ни мы, и очень часто и облэнерго не знает, когда эта ситуация стабилизируется. Как только энергосистема позволяет стабилизировать ситуацию, конечно, что облэнерго отменяет графики аварийных отключений.

«То, что делали Харьковские тепловые сети, — это нереальные вещи»

— Отрабатывали ли оперативный план на случай отсутствия отопления? Или такой сценарий вообще не рассматривают?

— Были ситуации в 2022 и 2023 годах, когда город перезапускал полностью с нуля отопление. Руководство Харьковских тепловых сетей полностью понимает, как и что нужно делать. Такого опыта наверняка нет ни в одном городе Украины. Потому что то, что делали Харьковские тепловые сети, — это нереальные вещи. Во время зимнего периода перезапустить отопление и не один раз. Поэтому все готовимся и делаем все для того, чтобы минимизировать последствия обстрелов.

— То есть даже в теории, потому что харьковчане переживают, что не будет отопления, коммуникации в квартирах все замерзнут, такого варианта в принципе быть не может?

— Мы же не можем прогнозировать, что страна-агрессор может сделать завтра. Единственное, что могу сказать, что мы готовы к любому развитию событий. Как и профильные службы города, коммунальные службы, так и ГСЧС, полиция, наш Ситуационный центр и непосредственно те, кто занимается обеспечением Харькова.

— А каков худший сценарий, к которому вы готовитесь?

— У нас есть ряд документов, непубличных, которые полностью регламентируют, что мы должны делать в случае, например, полного блэкаута или обесточивания систем энергоснабжения, или каких-то объектов критической инфраструктуры. Все эти планы отработаны. И я уверен в том, что все вызовы мы преодолеем.

«Все базовые станции мобильных операторов по городу Харьков автономны»

— Какой период был самым тяжелым для энергосистемы города?

— Нам нужно для этого вспомнить 2023 год, когда город был практически трое суток без электроснабжения. И это, наверное, был самый тяжелый период. Из этого были сделаны очень серьезные выводы. В первую очередь операторами мобильной связи. Потому что первое, на что жаловались харьковчане, — это отсутствие связи. Потому что базовые станции не были обеспечены генераторами, там были старые аккумуляторные батареи, которые не держали долгое время. Операторы мобильной связи проделали очень большую работу, особенно в течение 2025 года, по замене этих аккумуляторных батарей, по обеспечению резервных источников питания. Ситуация значительно улучшилась. Конечно, это только небольшая составляющая. Есть вопросы по обеспечению генераторами, вы же видите, что весь наш социально ответственный бизнес обеспечен генераторами. Все прекрасно помнят этот период — начало и конец 2023 года, когда город был полон звуков генераторов. При этом мы не сломались и выдержали. Поэтому я уверен, что мы выдержим все вызовы, которые перед нами ставит враг.

— Накануне этой зимы операторы мобильной связи также готовились? Они сейчас все автономные?

— Да, у нас все базовые станции по городу Харьков автономные. Я же говорю, что ситуация значительно улучшилась, чем была до этого.

«В этом году городским головой принято решение об увеличении количества пунктов несокрушимости»

— Занимается ли ваш департамент организацией работы пунктов несокрушимости? Если да, то как будет в этом году?

— Это одна из наших прямых функций. Совместно с администрациями районов, коммунальными предприятиями Харьковского городского совета, департаментом образования осуществляем обеспечение. В этом году городским головой принято решение об увеличении количества пунктов несокрушимости. Буквально на днях будет дополнительно официально объявлено их дополнительное количество, но мы уже ведем подготовительную работу по обеспечению новых пунктов несокрушимости, дополнительных. Ну и, конечно, по укомплектованию тех, что уже были в городе Харькове. Их до этого было 77, сейчас цифра значительно увеличится. Поэтому проверку всех генераторов, обеспечение топливно-смазочными материалами, буржуйками, средствами первой необходимости, все это город обеспечивает. В этом нам помогает социально ответственный бизнес и то, что мы из материального резерва города выделяем на все эти вещи.

— Это каждый год увеличивают количество пунктов несокрушимости?

— Нет, это именно в этом году, потому что мы видим оперативную обстановку и те вызовы, которые возможны для нас. Поэтому, я же сказал, что все эти планы отработаны. Увеличение этих пунктов даст возможность, чтобы в микрорайонах города Харькова люди могли при необходимости воспользоваться услугами, которые предоставляют пункты несокрушимости.

— Если харьковчане, например, еще не знают, где рядом с их домом находится пункт несокрушимости, как они могут его найти? И как они будут открываться, в каком режиме работать?

— Во-первых, Геопортал города Харькова — это наш официальный ресурс, где люди могут узнать. И, конечно, приложение «Дія». Учитывая то, что у нас на днях будет комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где будет утвержден дополнительный список пунктов несокрушимости, эта информация будет оперативно обновлена. Поэтому человек может зайти и посмотреть перечень пунктов несокрушимости либо в «Дії», что проще всего, либо на Геопортале. Что касается графика функционирования — в случае наступления чрезвычайной ситуации в течение двух часов пункты несокрушимости открываются и работают до завершения такой чрезвычайной ситуации, то есть в круглосуточном режиме.

«Статистика 2025 года говорит о том, что по городу в 90% всех случаев применяются именно БпЛА типа «Шахед»

— В этом году ваш департамент начал предоставлять статистику по обстрелам, которую публикуют в Telegram-канале мэра Игоря Терехова. Большое спасибо за это, эта информация очень нужна нам, журналистам. Хотела спросить, подводя предварительные итоги года, какой месяц или месяцы были самыми тяжелыми для Харькова?

— Однозначно могу сказать, что июнь и апрель 2025 года на сегодняшний день — это самые тяжелые месяцы для города Харькова. За июнь было 142 вражеских обстрела, у нас тогда пострадало 157 человек, из них 25 детей и 15 человек погибло. И апрель — 136 вражеских обстрелов. Такой же тяжелый для нас был, двое детей тогда погибли. Как правило, это были комбинированные удары, непосредственно БпЛА типа «Шахед» или «Герань-2», их по-разному называют. Но статистика 2025 года говорит о том, что по городу в 90% всех случаев применяются именно БпЛА типа «Шахед». Если в прошлом году это были КАБы, в основном 80% всех ударов по городу пришлось именно на удары КАБами, то в этом году это «Шахеды». И вы же видите, что тактика изменилась, потому что у нас первый комбинированный удар «Шахедами» был в апреле 2025 года, когда враг нанес одновременно по девяти локациям города Харькова удары. Это были рандомные удары. Тогда у нас пострадал и центр, и многоквартирный дом, и автозаправочная станция, и все это было сделано таким образом, чтобы, знаете, посеять панику и дезориентировать экстренные службы, коммунальные службы города Харькова. Потому что именно тогда произошло попадание по территории областной больницы, где находились 54 человека, лежачие, маломобильные группы. И я очень хорошо помню этот день, потому что это для нас был вызов — одномоментно на девяти локациях обеспечить проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ.

— Можете ли вы также назвать статистику за последний месяц? Я не знаю, это будет полный сентябрь, или, возможно, за середину октября также есть какие-то цифры?

— За октябрь есть, но я думаю, что корректно будет, что мы в конце месяца, как всегда, опубликуем. За сентябрь у нас было 36 вражеских обстрелов, самый массовый день — 23 сентября, 18 БпЛА типа «Шахед», это как раз был удар по подстанции в Холодногорском районе города Харькова. Восемь КАБов и две ракеты «Искандер», это у нас именно за сентябрь 2025 года такая статистика.

— Вы уже немного затронули тему, каким оружием Харьков атакуют больше всего, то есть это были «Шахеды». А на втором месте?

— Второе, как правило, это у нас ударные БпЛА типа «Молния», V2U — новый тип, был применен по городу Харькову. Ланцеты. То есть мы говорим о том, что второй тип вооружения — это малые беспилотники.

«Произошло попадание FPV-дрона. И поэтому все средства противодействия уже определенным образом устанавливаются»

— FPV уже начали долетать, фиксируете ли вы эту угрозу?

— Фиксируем эту угрозу. Прокуратура официально подтвердила, что, да, у нас два дня назад произошло попадание FPV-дрона. Удар по общежитию был в Киевском районе города Харькова, по улице Алчевских. Мы уже понимаем технически, как он долетел до города, в первую очередь военные это понимают. И поэтому все средства противодействия уже определенным образом устанавливаются. Это не новость, потому что город Харьков — это полигон, к сожалению, для испытаний для врага, потому что именно в Харькове впервые был применен УМПБ в 2024 году, затем он был применен уже на Запорожском направлении. То же самое БпЛА «Молния». Осенью 2024 года Харьков стал первым городом в Украине, по которому были применены эти беспилотники. Поэтому очень важно, что Ситуационный центр оперативно на все эти вещи реагирует, совместно с военными отрабатываются все эти средства противодействия. И я больше могу сказать, что городской голова в курсе всех этих событий, и все принимаются меры по обеспечению надлежащим образом подразделений ВСУ, которые обеспечивают оборону Харькова. Город же постоянно поддерживает субвенциями ВСУ, поэтому все проблемы, которые возникают во время именно этих ударов, все же анализируются. Вы же не думаете, что никто ничего не делает, не понимает. То есть на любое действие врага есть противодействие.

— Дроны на оптоволокне также обсуждают, такая угроза для Харькова существует сейчас?

— На сегодняшний день этой угрозы не существует. Но снова скажу, что ситуация, учитывая то, что динамично развивается, все эти вещи отслеживаются, анализируются и на опережение принимаются соответствующие решения.

— Относительно КАБов. Достаточно долго КАБов не было, а вот несколько дней назад снова начались удары КАБами. С чем вы это связываете?

— Я уже не раз отмечал, что то, что по городу значительно сократилось количество ударов КАБами, это исключительно заслуга ВСУ. Я предлагаю на этом поставить точку в части КАБов, потому что есть соответствующие технические решения.

«Тактика врага на сегодняшний день такова, что он выбирает непосредственно объект и всем, чем только может, наносит удары»

— О тактике. Вы также немного затронули эту тему. Весной были комбинированные удары. Какова сейчас тактика?

— Если раньше враг применял, например, ракеты, «Шахеды», КАБы точечно, то сейчас, как правило, это комбинированный удар в одно место. Вы помните гражданское предприятие в Киевском районе города Харькова. По этому предприятию было нанесено 46 ударов беспилотниками, четырьмя КАБами и двумя ракетами «Искандер». Просто вдумайтесь в эти цифры. Одно единственное предприятие и такое количество средств поражения. И тогда же у нас погибло семь человек. И эта поисково-спасательная операция, которая длилась 12 дней, после удара по «Эпицентру» — это вторая по сложности, которая была по городу.

Поэтому тактика врага на сегодняшний день такова, что он выбирает непосредственно объект и всем, чем только может, наносит удары. Именно по одной точке. И это, конечно, проблема, поскольку, если мы говорим об объектах энергетической инфраструктуры, то мы же понимаем, что это же повреждения какие. Один удар и десяток ударов — это же разные вещи. И вы же понимаете, что у врага тактика следующая. Они ждут, когда приедут экстренные службы, коммунальные на место и наносят повторные удары. У нас есть реальный пример два месяца назад, когда был снова такой удар по Киевскому району Харькова, когда под обстрел попали и мы, вместе со спасателями, с нашими коммунальными службами. К счастью, Ситуационный центр заранее успел предупредить по радиосвязи за 30 секунд, как по нам прилетела вражеская ракета. Все успели спуститься в укрытие. И это спасло жизни. Потому что удар «Искандером» по скоплению людей — это очень серьезный вопрос был бы.

«В 90% случаев мы еще, когда летит, понимаем, что это именно летит»

— Как вы сразу определяете тип оружия, которое летит на город? Ведь даже прокуратура нуждается в определенном времени для точного установления. И сотрудничаете ли вы с прокуратурой в этом вопросе?

— Конечно, мы сотрудничаем и с прокуратурой, и с Ситуационным центром Национальной полиции. И у нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. Во-первых, по соответствующим системам наблюдения мы предварительно понимаем типы оружия. И, во-вторых, — специфика работы нашего департамента. Наши специалисты вместе с ГСЧС одними из первых выезжают на место «прилета». И учитывая тот опыт, который у нас есть, очень часто мы предварительно уже можем сказать на месте, что именно, чем враг нанес удар. Поэтому и очень быстро такая информация появляется. И если это КАБ, ракета или «Шахед», мы в 90% случаев можем сразу сказать. А тип ракеты, например, будет установлен позже. Тип КАБа — 250, 500, УМПБ Д-30 или там новый модифицированный. Это уже такие подробности, которые чуть позже исследуют взрывотехники и прокуратура. Но в 90% случаев мы еще, когда летит, понимаем, что это именно летит.

«Если мы берем нашу статистику с начала войны, самый обстреливаемый район города — это Киевский район»

— Вы неоднократно подчеркивали, что в городе нет безопасных районов, но все же статистика есть. Статистика за этот год, по какому району больше всего били и какие стали условно безопасными.

— Если мы берем нашу статистику с начала войны, самый обстреливаемый район города Харькова — это Киевский район. Он наиболее пострадавший и, кстати, это мой родной район, поэтому к нему особое отношение. И в этом году также мы видим, что 92 удара пришлось именно на Киевский район Харькова. К сожалению, географически так сложилось, что Киевский район находится ближе всего к линии соприкосновения. И район очень большой по своей площади, поэтому он — самый пострадавший. Относительно того, где безопаснее всего, нет безопасного района города. Я просто приведу пример. Слободской район, который был условно более безопасным до 2025 года, у нас была статистика, когда за июнь его трижды обстреливали, причем такими массовыми зарядами, что у нас там возникали пять, семь, восемь, десять локаций и большое количество пострадавших и погибших, большое количество поврежденного коммунального имущества. Или Новобаварский район города, который действительно более или менее также был безопасен, я помню просто месяц, когда по этому району врагом были применены все возможные средства поражения.

— Меньше обстрелов было по?

— Меньше обстрелов было по Слободскому, по Индустриальному району, по Основянскому, но я же говорю, что эта ситуация очень динамична. Поэтому точно мы никого не призываем переезжать в какие-то другие районы города, потому что одинаково опасно во всех местах.

— Можете ли вы назвать цифры по пострадавшим и погибшим в этом году?

— С начала 2025 года у нас пострадало 859 человек, из них 97 — это дети. Погибло 33 человека, из них трое детей.

«Мы сотрудничаем с TLk News. И есть определенные вещи, когда он нам даже подсказывает и предупреждает об угрозе»

— Не рассматривали ли вы такой вариант, чтобы создать Telegram-канал или какой-то другой канал в соцсетях, чтобы делать оповещение, как делают мониторинговые каналы?

— Во-первых, есть официальный канал Воздушных сил ВСУ, который информирует об этом. Во-вторых, могу сказать, что мы сотрудничаем с TLk News. У нас очень хорошая коммуникация и взаимодействие. И есть определенные вещи, когда он нам даже подсказывает и предупреждает об угрозе. Это не реклама, но мы с Андреем в очень хороших отношениях и очень много вещей, когда он нам подсказывает то, что, например, не видим мы или военные, с которыми мы сотрудничаем по прямой телефонной линии. Функционал ситуационного центра немного другой. Если мы будем еще вести Telegram-каналы, ну, это время, это другой функционал. И давайте все-таки каждый будет заниматься своим делом.

«Мы видим все, что пишут горожане. И в два часа ночи, и в четыре утра, если видим, что есть такая информация, у нас сразу сотрудники выезжают»

— Еще с кем-то сотрудничаете?

— У нас есть отдельный функционал — это мониторинг социальных сетей. Этим занимается соответствующий отдел Ситуационного центра. У нас есть коммуникация с администраторами Telegram-каналов всех. Имеется в виду реагирование на коммунальные аварии, на какие-то чрезвычайные события по городу, например, ДТП или закрытое укрытие. Кстати, мы видим все, что пишут горожане. У нас даже и в два часа ночи, и в четыре утра, если видим, что есть такая информация, у нас сразу сотрудники выезжают и открывают, если есть такие случаи. Очень часто бывает, что человек вместо того, чтобы позвонить в профильную службу, на 1562 или на экстренный телефон, все это бросает на публикацию администраторам Telegram-каналов. Поэтому вся эта информация анализируется 24/7 и соответствующим образом все службы города реагируют сразу.

— Куда жаловаться на закрытое укрытие?

— 1562.

— И хотела бы уточнить, как это так, что у Андрея из TLk News есть какая-то информация, которой у вас нет?

— Это вопрос его коммуникации, я комментировать это не могу. Но учитывая его опыт, что он был единственным Telegram-каналом, который в 2022-м предупреждал харьковчан об опасности, и, поверьте, у него были совсем другие средства невоенного характера, по которым он мог определить, что, например, идут пуски ракет из Белгорода. Для Ситуационного центра очень важны несколько источников информации. Чтобы их правильно можно было отработать, предупредить, позже поговорим о системе оповещения, есть очень большая информационная составляющая. У нас есть реальные примеры, когда с помощью других средств невоенного характера, тот же канал TLk предупреждал об опасности, которая затем, через некоторое время, подтверждалась уже средствами военного наблюдения. Поэтому эта коммуникация очень важна, и я еще раз хочу поблагодарить все Telegram-каналы города Харькова, которые с нами сотрудничают, и администраторов. Потому что даже «прилетная» история, когда человек, к сожалению, вместо того, чтобы позвонить по номерам 112 или 101, берет, снимает и сразу в Telegram-канал хочет направить, администраторы нам эту информацию в первую очередь сбрасывают и не публикуют ее. И это взаимодействие позволяет оперативно увидеть картинку еще до выезда экстренных служб и понимать, какие силы и средства необходимо направлять.

— А когда в Telegram-каналах появляются фото и видео после «прилетов», еще до официального разрешения их публиковать, как вы с этим работаете?

— Наверное, в 90% случаев они публикуют именно после официальной информации. Не знаю, возможно, есть некоторые факты, но та норма о трех часах, как и говорили, мы опять-таки по нашему опыту видим, что все стараются на всякий случай не публиковать. Я знаю, что есть там вещи, например, последний обстрел по больнице, мы видели, что там видео в течение 10 минут было с какими-то плашками, типа это не привязка к месту происшествия, выставлено определенными Telegram-каналами. Я же говорю, это вопрос к правоохранительным органам. Поэтому, в принципе, администраторы, большинство из них адекватны и понимают, что это в первую очередь несет угрозу тем, кто помогает, кто на месте проводит аварийно-спасательные работы.

— Часто они публикуют небо, красное зарево и дым идет. И считают, что там нельзя разглядеть локацию.

— В большинстве случаев, если Telegram-каналы сразу публикуют, они действительно пытаются хоть как-то сделать так, чтобы не было привязки к непосредственному месту. Конечно, мы считаем, что это несет прямую угрозу, потому что враг мониторит все наши Telegram-каналы.

«У нас не было ни одной ситуации, чтобы тревога в Харькове звучала после взрыва. И это самое главное достижение»

— Давайте тогда перейдем к теме дифференцированной тревоги, которая заработала у нас в феврале. Также можете подвести итоги, насколько тревог в городе было меньше по времени, чем в области.

— Это был очень серьезный вызов и проект для Харькова, потому что городской голова Игорь Терехов поставил задачу, чтобы мы создали такую систему, которая в первую очередь сможет оповестить все категории населения. Второе, которая будет включаться до взрыва, а не как это было, после, до тревоги. Которая будет автономной и, самое главное, дифференцированной. Это было самое сложное, наверное. В сверхкороткие сроки были проведены все соответствующие процедуры, монтаж, в первую очередь силами коммунальных предприятий Харьковского городского совета. Эта система была смонтирована, проектная документация была согласована с областной военной администрацией, с ГСЧС Украины в Харьковской области. Выполнены все требования, предусмотренные соответствующим постановлением Кабинета министров. И эту систему мы запустили в начале 2025 года. Сначала в тестовом режиме опробовали ее. А потом уже начали ее использовать полностью со всеми соответствующими разрешениями. Если брать реальную статистику, мы ее также предоставляем по количеству тревог за каждый месяц, и она официально публикуется на официальном Telegram-канале нашего главы города, в среднем мы на 40-50% уменьшили количество тревог в сравнении с Харьковской областью. Но я хочу отметить очень важный момент. У нас не было, еще раз, ни одной ситуации, чтобы тревога в городе Харькове звучала после взрыва. И это самое главное достижение. Я немного рассказал о механизме прохождения информации. Ранее процедура выглядела следующим образом. Есть оперативные дежурные Воздушных сил ВСУ, которые обнаруживают соответствующую цель. Эта информация передается в различные воздушные командования. Эти воздушные командования передают информацию затем в Генеральный штаб. Из Генерального штаба эта информация поступает в ГСЧС Украины. ГСЧС Украины передает эту информацию в областную военную администрацию. А затем областная военная администрация передает ее уже непосредственно нам. Вся эта цепочка в среднем занимает полторы-две минуты. И поэтому я могу точно отметить, официально, что у нас было как минимум шесть случаев в течение 2025 года, когда сигнал тревоги мы включали с учетом оперативной обстановки. И тревога звучала еще до «прилета» средств поражения. Я приведу просто элементарный пример. Был удар ракетой «Искандер» по Основянскому району города, когда у нас было наибольшее количество пострадавших за весь период войны — 113 человек. Кассетный «Искандер» просто посреди спального района, возле многоэтажек. Мы тогда сигнал тревоги дали за 50 секунд. Как была обнаружена эта ракета? Соответствующими техническими средствами. А сигнал на включение тревоги, который прошел всю эту цепочку, мы получили уже после первого удара ракеты. Но включили мы ее, учитывая то, что у нас была оперативная обстановка. Поэтому были внесены изменения в постановление Кабинета министров, которые позволяют оперативно-дежурным службам и в первую очередь нашему Ситуационному центру объявлять тревогу при наличии реальной угрозы и оперативной информации.

«После введения дифференцированной тревоги люди на 30% стали чаще спускаться в укрытия. В первую очередь, конечно, это связано с комбинированными атаками»

— Какова сейчас эта цепочка?

— Непосредственно это военные, которые обнаруживают, и сразу команда нам на включение. То есть первоисточник информации. И это действительно очень серьезный показатель, потому что это жизни людей. Мы же понимаем, что на сигнал тревоги ориентируются и предприятия, и заведения, и учреждения, и жители. И я вам хочу больше сказать, мы же ведем статистику. Мы же видим, что люди действительно стали пользоваться укрытиями. Особенно, когда идут комбинированные атаки. То есть если, скажем так, раньше горожане идут, не идут, сейчас они в укрытия ходят. Даже в самые простые укрытия.

— А можете поделиться этой статистикой?

— После введения тревоги, мы видим рост на 30%. Что люди на 30% стали больше спускаться в укрытия. В первую очередь, конечно, это связано с комбинированными атаками. И поэтому вопрос укрытий находится на личном контроле городского головы. Департамент был создан в начале 2024 года. За весь этот период более 250 дополнительных укрытий было открыто по городу. Была проведена соответствующая работа с бизнесом, с объединениями совладельцев многоквартирных домов. Это и новые простейшие укрытия на базе КП «Жилкомсервис», то есть это подвалы многоквартирных домов, где приводятся соответствующие порядки. И это система контроля доступа к таким укрытиям. Сейчас есть такая соответствующая программа в профильном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, где устанавливается электрозамок, который интегрирован с нашей системой оповещения, и в случае угрозы, при нажатии сигнала тревоги, эти электрозамки открывают укрытия. Это для того, чтобы исключить кражи в этих подвалах.

— Это же небольшой процент оборудован такими системами?

— У нас 2730 самых простых укрытий и более тысячи уже оборудованы такими системами.

— Бизнесу стало легче после введения дифференцированной тревоги?

— Однозначно, да. Во-первых, практически весь социально ответственный бизнес интегрировался с нашей системой оповещения. То есть создали свои объектовые системы. Это все крупные гипермаркеты, супермаркеты, развлекательные заведения. То есть при включении нами тревоги, эта тревога автоматически включается в этих заведениях. Учитывая ту статистику, которую мы видим, и Центры админуслуг, и банки, и учреждения, и супермаркеты стали работать гораздо больше именно благодаря тому, что есть дифференцированная тревога.

— Напомните, пожалуйста, почему нельзя дифференцировать тревогу по районам города?

— Во-первых, это не предусмотрено законодательно. Во-вторых, районы города Харькова не являются административно-территориальными единицами. Третий момент, любой военный вам подтвердит, что невозможно спрогнозировать, куда на территории города попадет средство поражения. И самое главное, мы же понимаем, что система оповещения построена таким образом, что она составляет общую систему, общий звук по всему городу Харькову. Именно для того, чтобы человек мог любыми средствами услышать этот сигнал тревоги. Потому что у нас реализовано прерывание трансляции радио с «Суспільним», с другими радиосетями. То есть для того, чтобы всеми доступными способами человек был проинформирован об опасности.

— Вы планировали еще прерывать телетрансляцию. Как это будет реализовано?

— Технически сейчас идут переговоры с нашим национальным телеканалом «Суспільне». В соответствии с этим постановлением мы обязаны прерывать национальный государственный телерадиоканал. По телевидению идет такой процесс. И у нас есть планы на следующий год — это и на наших электронных билбордах, и в торговых центрах. Мы хотим, знаете, усовершенствовать больше. Кстати, хочу сказать, что очень большое количество предприятий за 2025 год именно установило такую систему, которую установил город Харьков, интегрировалось к нам и создало объектную систему. Это прямое требование законодательства. Поэтому все предприятия должны это выполнить и интегрироваться именно в нашу систему оповещения.

— А сколько интегрировалось уже сейчас?

— Ну, если мы берем с торговыми центрами, с сетями, с объектами, то это более 200 объектов.

— А должны?

— Есть над чем работать, скажем так. Они все идут навстречу. И я просто приведу пример, что все подземные школы, которые новый город строит, уже автоматически интегрируются к нам. Потому что сразу закладывается так, что эта система оповещения делается на подземных школах.

— За чьи средства происходит эта интеграция?

— Интеграция за счет непосредственного объекта. Город на это средства не тратит.

«Постановление Кабмина четко определяет, сколько должна быть тревога. Не менее трех минут. И требует сначала включения сирены»

— В октябре замечала, что у нас воздушная тревога включается, когда идет угроза баллистики из Крыма.

— Я прокомментирую, да. Проблема в том, что когда применяются именно пусковые установки типа С-300, С-400 или «Искандер», мы понимаем дальность полета. Харьковская область находится именно на границе такой дальности. И, знаете, здесь такая ситуация, когда мы лучше ее включим и через семь минут дадим отбой, чем мы ее не включим и она прилетит. Буквально месяца четыре назад, когда был комбинированный удар по Украине, были запущены ракеты «Калибр» из Черного моря. Эти ракеты пролетели пол-Украины и прилетели в результате по городу Харькову. Поэтому, анализируя все эти угрозы, город сделает так, чтобы человек был предупрежден. Мы можем однозначно констатировать, что само количество тревог увеличилось, но продолжительность тревог значительно уменьшилась.

— Как-то еще будете улучшать систему? По моим наблюдениям, тревога начинается со звукового сигнала, а потом в конце уже сообщают о типе угрозы. Если идет счет на секунды, не логичнее ли было бы в начале прерывать звуковой сигнал и сообщать именно о типе угрозы?

— На этот вопрос отвечу, потому что видел много комментариев в Telegram-каналах, можно ли сделать ее менее громкой, можно ли сократить ее до 30 секунд. Во-первых, постановление Кабмина четко определяет, сколько должна длиться тревога. Не менее трех минут. Я еще раз обращаюсь ко всем харьковчанам — отнеситесь с пониманием. Тревога не может звучать менее трех минут. Это прямое требование законодательства. Второй момент касается типа угрозы. Опять же, обязательный сигнал — это «Внимание всем!», это сирена. Дополнительный — это именно голосовое оповещение о типе опасности. Постановление требует сначала включения сирены. Затем, при необходимости и возможности, следует именно оповещение о типе угрозы. Не может быть по-другому. И поэтому я еще раз призываю: на сирену в городе Харькове нужно реагировать. Тип угрозы, кстати, если вы пользуетесь мобильным приложением «Воздушная тревога», наши операторы сразу включают во время тревоги, вот только объявляется тревога по городу Харькову, сразу пишется тип угрозы. Что именно угрожает: ударные БпЛА, ракеты, авиационные бомбы. То есть все сигналы гражданской защиты записаны. И если у человека есть мобильное приложение, и, кстати, мы всех призываем его установить, там можно даже отключить звук, чтобы была только вибрация. Учитывая то, что у нас большинство со смартфонами, мы думаем, что это такой серьезный показатель.

«У нас были жалобы, ну больше от старшего поколения. Бабушка лет 80 с чем-то обращалась, просила, чтобы это был голос Левитана»

— Чей голос сообщает харьковчанам о типе угрозы? Это реальный человек, искусственный интеллект? И почему девушка?

— Это реальный человек, сотрудница ГСЧС. Голос, почему был выбран женский, мы общались с психологами и все-таки решили, что будет лучше, если это будет девушка. И это будет иметь нормальное влияние на то, чтобы на этот сигнал реагировали. Хотя у нас были жалобы, ну больше от старшего поколения. Бабушка лет 80 с чем-то обращалась, просила, чтобы это был голос Левитана. Но учитывался опыт, во-первых, других городов, и психологи нам посоветовали все-таки сделать это женским голосом. Поэтому это сигналы, которые записаны, чтобы никто не думал, что это в микрофон каждый раз наш диспетчер Ситуационного центра объявляет. Это записанные сигналы, которые загружены соответствующим образом на сервер системы оповещения.

— Будет ли работать дифференцированная система в случае блэкаута? Я имею в виду сирены, что на улице.

— Конечно. Этим же постановлением предусмотрено, что она имеет автономное питание. Я больше могу сказать, что город уже проверил, и даже последние небольшие блэкауты показывают, что эта система оповещения работает. Запас есть соответствующий, из соображений безопасности мы объявлять не будем, но там достаточный запас резервного питания, чтобы оповещать людей даже во время полного блэкаута.

«Служба «1562» была передана в наше подчинение в сентябре 2025 года. Там сейчас происходит определенная реформа»

— Вы также осуществляете мониторинг деятельности службы «1562»? Можете ли вы сказать, какие вызовы были самыми популярными в этом году? И сколько времени в среднем уходит на обработку заявки?

— По поручению городского головы Игоря Терехова служба «1562» была передана в наше подчинение в сентябре 2025 года. Мы работаем неполные полтора месяца. Там сейчас происходит определенная реформа. Мы хотим усовершенствовать работу этой службы. Но я точно могу сказать, что 1562 — это самый востребованный номер у харьковчан. Если номера 112 и 101 принимают в среднем 2,5 тысячи звонков, то наши операторы принимают 3,5, 5, 6 тысяч. Например, во время последнего блэкаута у нас более 7 тысяч обращений за сутки было обработано нашими операторами.

— И вы просили не обращаться по поводу электричества.

— И я еще раз хочу обратиться к харьковчанам по поводу этих моментов блэкаутов. Как только будет информация и возможность, сразу город публикует информацию о графиках отключения. Вы должны понять, что обстрел и отключение энергосистемы — это очень сложный и непростой процесс. Когда человек сейчас звонит на 1562, если, например, в городе частичный блэкаут, то сразу идет голосовое сообщение, что в городе есть проблемы с электроснабжением, чтобы человек не ждал на линии. Но если человек хочет дождаться и еще раз услышать от оператора, что в городе блэкаут, он тем самым занимает линию. Потому что, извините, во время отключения электроснабжения у нас есть большое количество людей, которые застряли в лифтах. Они элементарно должны ждать, потому что есть искусственная очередь, потому что человек хочет услышать, когда будет свет. Когда будет свет — сразу будет опубликовано. Кстати, у нас есть официальное мобильное приложение «1562», оно доступно на платформе Android и на iOS, и мы всем рекомендуем его скачать, потому что там можно подать электронное обращение буквально в два клика. Это упрощает процесс работы операторов, уменьшает загруженность линии и позволяет увидеть информацию, потому что там также сообщения об отключениях по городу в режиме онлайн приходят. Не может полумиллионный город, у нас последние данные, которые городской глава озвучивал, миллион двести, миллион триста… Не может такой поток телефонных звонков одномоментно обработать любое количество операторов, хотя мы их сейчас увеличим в два раза, что было до этой реформы.

«С начала года служба “1562” уже приняла более полумиллиона вызовов. Ни одна служба в Украине не имеет такого показателя»

— То есть с начала года самым популярным запросом была именно электроэнергия?

— Это, конечно, стихия, которая была у нас в седьмом месяце этого года, по поводу стихии было очень много обращений. Сейчас в связи с этими блэкаутами, конечно, вопрос номер один — это электроснабжение. Именно сейчас в службу «1562» у нас назначена молодая креативная команда. Я думаю, что мы очень быстро закончим эту реформу и харьковчане значительно почувствуют скорость реагирования на такие проблемы. Но мы просим вас помочь нам, пока идет реформа, чтобы не занимали лишний раз этот номер телефона. Если брать статистику, с начала года и еще до передачи нашему департаменту эта служба уже приняла более полумиллиона вызовов. Ни одна служба в Украине не имеет такого показателя.

— Накануне департамент получил первое оборудование контроля радиационной безопасности. Что это такое? Почему первое? И как вы его будете использовать?

— Составляющей гражданской защиты является защита населения от радиации, от аварий на химически опасных объектах. Поэтому сейчас город строит автоматизированную систему контроля и мониторинга радиационной обстановки, химической угрозы. И в рамках этого у нас происходит очень плодотворное сотрудничество в первую очередь с польским благотворительным фондом «Польша помогает Украине». Это будет очень серьезный вклад в систему гражданской защиты. Потому что, я вам скажу честно, благодаря позиции городского головы вообще единая государственная система гражданской защиты и наша местная система гражданской защиты вышли на другой уровень, реально. У нас средний возраст работника департамента — 29 лет, это самый молодой департамент в мэрии. И мы смогли набрать такую команду, у которой горят глаза, которая готова работать ради нашего города, которая готова работать ради харьковчан, готова в любое время суток идти и делать то, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы как можно быстрее можно было ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Это очень важная работа.

«Люди забыли, что когда машина едет с сиренами, с мигалками, она едет не за продуктами, она не едет на какие-то там мероприятия, она едет реально спасать жизни и здоровье»

— Возможно, мы еще что-то не проговорили, не посоветовали харьковчанам, или, возможно, какие-то проблемные вопросы.

— Мы бы очень хотели обратиться к харьковчанам. Если, не дай Бог, происходит чрезвычайная ситуация, «прилет», или просто там пожар, ДТП, нужно звонить по номерам 101 и 112. И мы вас очень просим это делать. Несмотря на то, что у нас действительно есть Ситуационный центр, сейчас время обнаружения чрезвычайной ситуации, «прилета» сократилось с 2-3 минут до 15-20 секунд, благодаря тому, что у нас установлена специализированная система видеонаблюдения. Но это же не снимает ситуации, когда человек по телефону непосредственно с места происшествия передает уже предварительную обстановку. Поэтому просьба ко всем харьковчанам: не дай Бог, когда происходит «прилет» или ЧП, не нужно доставать телефон и снимать, нужно в первую очередь взять и оповестить соответствующие экстренные службы. И второй момент, к нашим водителям хочу обратиться. По той статистике, которую мы видим, у нас стали экстренные службы очень плохо пропускать водители. К сожалению. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Происходят ДТП с машинами специальных служб, экстренных служб. У нас в этом году просто пик ДТП. Люди забыли, что когда машина едет с сиренами, с мигалками, она едет не за продуктами, она не едет на какие-то там мероприятия, она едет реально спасать жизни и здоровье. Поэтому мы призываем всех харьковчан пропускать экстренные службы.

— Спасибо вам за разговор.

— Спасибо.