РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов информирует: за последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие город. Он назвал эту атаку серьезным ударом по мощностям АО «Харьковоблэнерго». Считает, что эта зима станет самой тяжелой за все годы полномасштабной войны.
По данным городского головы, сейчас без света остаются около 3,5 тыс. абонентов.
«Да, есть возможности города, есть ресурсы «Облэнерго», есть мощности общей энергосистемы страны – но они ограничены. И надо смотреть правде в глаза: россия не прекратит попыток террора, она постарается и дальше лишить наших людей жизни, погрузить их в холод и тьму. И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему», – предупредил Терехов.
Он добавил, что после очередных ударов в Харькове каждый раз ремонтируют котельные, чинят теплосети, водопровод.
«И будем делать это снова и снова – столько, сколько будет нужно, чтобы в домах харьковчан был свет, тепло и вода, чтобы Харьков жил, работал и оставался сильным», — подчеркнул Терехов.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. Известно о четырех раненых.
Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры.
