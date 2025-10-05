В Харькове 5 октября гремят взрывы: 15 «прилетов», разрушения (обновлено)

Серия взрывов звучит в Харькове, мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют БпЛА.

Дополнено в 23:35. Еще один взрыв прозвучал в Харькове. Городской голова написал, что «прилет» был в Шевченковском районе. Последствия уточняют.

Дополнено в 23:32. Терехов проинформировал о последствиях атаки БпЛА на Харьков.

«По данным нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз. По предварительной информации, под атакой находился Новобаварский район. Последствия ударов уточняются, но есть информация о том, что пострадали дома в частном секторе», — сообщил мэр.

Дополнено в 23:09. «По предварительной информации, под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Пока информация о пострадавших не поступала», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:51. «В Харькове взрывы – предварительно город атакован вражескими боевыми дронами», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что информацию выясняют. Угроза сохраняется.

Воздушная тревога в городе — с 21:21. Информация будет дополняться.

Напомним, ночью 5 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Ракетами и «шахедами» били по нескольким регионам. Наиболее продолжительной и массовой была атака на Львов. Также пострадала Черниговская область, где вновь «прилетело» по инженерной инфраструктуре. Проблемы с энергоснабжением в Чернигове были и до того из-за предыдущих российских обстрелов.