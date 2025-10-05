У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)

Серія вибухів звучить у Харкові, мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують БпЛА.

Доповнено о 23:35. Ще один вибух пролунав у Харкові. Міський голова написав, що “приліт” був у Шевченківському районі. Наслідки уточнюють.

Доповнено о 23:32. Терехов поінформував про наслідки атаки БпЛА на Харків.

“За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобаварський район. Наслідки ударів уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі”, — повідомив мер.

Доповнено о 23:09. “За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя. Наразі інформація про постраждалих не надходила”, — поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22:51. “У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами”, – написав Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що інформацію з’ясовують. Загроза зберігається.

Повітряна тривога в місті – з 21:21. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Ракетами та “шахедами” били по кількох регіонах. Найбільш тривалою та масовою була атака на Львів. Також постраждала Чернігівська область, де знову “прилетіло” по інженерній інфраструктурі. Проблеми з енергопостачанням у Чернігові були й до того через попередні російські обстріли.