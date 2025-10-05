Live
  • Пн 06.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)

Події 23:35   05.10.2025
Оксана Горун
У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)

Серія вибухів звучить у Харкові, мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують БпЛА.

Доповнено о 23:35. Ще один вибух пролунав у Харкові. Міський голова написав, що “приліт” був у Шевченківському районі. Наслідки уточнюють.

Доповнено о 23:32. Терехов поінформував про наслідки атаки БпЛА на Харків.

“За даними нашого Ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував Новобаварський район. Наслідки ударів уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі”, — повідомив мер.

Доповнено о 23:09. “За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя. Наразі інформація про постраждалих не надходила”, — поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22:51. “У Харкові вибухи – попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами”, – написав Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що інформацію з’ясовують. Загроза зберігається.

Повітряна тривога в місті – з 21:21. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Ракетами та “шахедами” били по кількох регіонах. Найбільш тривалою та масовою була атака на Львів. Також постраждала Чернігівська область, де знову “прилетіло” по інженерній інфраструктурі. Проблеми з енергопостачанням у Чернігові були й до того через попередні російські обстріли.

Читайте також: “Прильоти” в Бєлгороді: 5 жовтня у місті знову пропала електрика (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удар БпЛА по Харкову 5 жовтня: постраждали троє людей – Синєгубов
Удар БпЛА по Харкову 5 жовтня: постраждали троє людей – Синєгубов
05.10.2025, 23:56
У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)
У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)
05.10.2025, 23:35
Двоє загинули від атаки FPV, у Харкові вибухи – підсумки 5 жовтня
Двоє загинули від атаки FPV, у Харкові вибухи – підсумки 5 жовтня
05.10.2025, 23:01
“Прильоти” у Бєлгороді: 5 жовтня в місті знову зникла електрика (відео)
“Прильоти” у Бєлгороді: 5 жовтня в місті знову зникла електрика (відео)
05.10.2025, 22:23
Новини Харкова – головне 5 жовтня: Харків атакують БпЛА, вибухи
Новини Харкова – головне 5 жовтня: Харків атакують БпЛА, вибухи
05.10.2025, 22:56
20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку
20-річного жителя столичного регіону РФ взяли в полон на Куп’янському напрямку
05.10.2025, 21:29

Новини за темою:

01.10.2025
Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (доповнено)
23.09.2025
Проблеми з електрикою виникли в Харкові після “прильотів” – Терехов
03.09.2025
РФ атакувала Україну: де були вибухи, що постраждало, затримка поїздів
24.08.2025
У Харкові чули вибухи – інформація Синєгубова
18.08.2025
Вибухи чули в Харкові: прилетіло по передмістю


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові 5 жовтня лунають вибухи: 15 “прильтів”, є руйнування (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 23:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серія вибухів звучить у Харкові, мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують БпЛА".