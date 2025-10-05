«Прилеты» в Белгороде: 5 октября в городе вновь пропало электричество (видео)
В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности вечером 5 октября прозвучали взрывы. После этого местные Telegram-каналы сообщили, что в городе и частично области пропал свет.
Ситуацию уже прокомментировал местный губернатор Гладков.
«Недобрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. В Белгородской области очередной ночной обстрел, есть повреждения энергетики», — сказал он.
А также сообщил, что через 40 минут состоится срочное заседания правительства.
Ситуацию в Белгороде также кратко прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«В Белгороде как-то темновато», — написал он.
Видео взрывов в городе опубликовал ряд Telegram-каналов.
Напомним, ночью 5 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Ракетами и «шахедами» били по нескольким регионам. Наиболее продолжительной и массовой была атака на Львов. Также пострадала Черниговская область, где вновь «прилетело» по инженерной инфраструктуре. Проблемы с энергоснабжением в Чернигове были и до того из-за предыдущих российских обстрелов.
Читайте также: РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта
Новости по теме:
5 октября 2025
