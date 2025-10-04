РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта

Российские фанаты войны не понимают, «а их-то за что». Пропаганда пытается выдать удары КАБами по Харькову за «ответку» на прилеты по ТЭЦ в Белгороде. Россияне как будто забыли, что это они три года подряд били ракетами по украинской энергетике в надежде устроить блэкаут. Об обмене ударами, позиции Зеленского, «прилетах» в Харькове и боях в Купянске – далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Относительно низкая активность врага сохраняется на фронте в Харьковской области вторую неделю подряд. Генштаб ВСУ сообщал в среднем о десятке боев на двух направлениях за сутки. Аналитики проекта Deep State также не вносили изменений на карту. При этом отмечали, что российских оккупантов фиксируют в разных локациях Купянска – не только на севере и в центре, но даже и на южных окраинах. Это единичные захватчики, переодетые в гражданское. Сам город закрыли на въезд для всех, кроме воинов Сил обороны. Однако на территории остается несколько сотен местных жителей, которые ранее отказались эвакуироваться. В военных администрациях уверяют: продолжается контрдиверсионная операция. Ее детали пока не разглашаются. Отсутствие ощутимых успехов на фронте россияне традиционно компенсировали террором против гражданских.

Волна террора

«Сейчас горит рынок в городе Харькове. Очень много людей оказались буквально без ничего, полностью сгорели их торговые павильоны. Кроме этого, один частный дом полностью разрушен. Очень много частных домов пострадали, выбиты окна в многоэтажках. Кроме этого, пострадали входы в метрополитен. Очень много разбитых автомобилей. Также пострадал кооператив, в котором находились автомобили», – отмечал мэр Ігор Терехов.

«Вечер начался с того, что враг атаковал Холодногорский район пятью «шахедами» по исключительно гражданской инфраструктуре. Ночью были ракетные удары. Всего было три, соответственно, предварительно «Искандера» по пригороду города Харькова. Это наши энергетические объекты. Плюс, по области еще два «Искандера». Опять же, это энергетические объекты. После этого враг атаковал управляемыми авиабомбами Киевский и, соответственно, Салтовский районы», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Харьков переживает очередное обострение российского террора. После относительного затишья в сентябре перед началом отопительного сезона, россияне пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру. Эту тактику враг впервые применил три года назад – десятого октября две тысячи двадцать второго года. Тогда это также стало реакцией российского командования и политического руководства на неудачи на фронте. А именно – бегство оккупантов из Харьковщины под давлением контрнаступления ВСУ. В октябре две тысячи двадцатого второго за сутки российская армия запустила по Украине восемьдесят четыре крылатые ракеты и двадцать четыре «шахеда». Современных комплексов ПВО в стране было гораздо меньше, чем сейчас, поэтому удалось сбить только половину этих целей. Остальные достигли цели. Президент Владимир Зеленский сообщал: в целом повреждены двадцать восемь объектов энергетической инфраструктуры. Во время этой атаки погибли двадцать три человека, более ста получили ранения. Харьков и область десятого октября двадцать второго атаковали девятью ракетами С-300. Целились также по энергетике. В городе частично пропал свет, остановился метрополитен и электротранспорт. Все удалось восстановить уже на следующий день. Однако массированные атаки продолжались все последующие годы. Весной две тысячи двадцать четвертого года после серии прицельных ударов по ТЭЦ Харьков остался полностью без собственной генерации электроэнергии. С этого момента в городе начали строить энергетический остров и децентрализовать энергоснабжение. И зима прошла без коммунальных катастроф. За две недели до начала нового отопительного сезона работа продолжается – под звуки взрывов.

«Очень серьезно ощущаем эти разрушения, повреждения энергетической инфраструктуры. Да, мы делаем вместе с Харьковоблэнерго, с нашими коммунальными предприятиями все возможное для того, чтобы люди не чувствовали этого, но были определенные перебои и были отключения у нас. Кроме этого, действительно мы работаем, работаем практически круглосуточно для того, чтобы заживить город», – сообщил Терехов.

А что случилось?

С самого начала массированных атак на украинскую энергетику российские пропагандисты подбадривали своих военных совершать еще больше военных преступлений. Все обстрелы Украины в целом и Харькова, в частности на росТВ, сопровождались призывами «заморозить Украину», устроить блэкаут и вообще «сносить города квартал за кварталом».

«Я вообще террорист. Я вообще сказал бы: значит так, три дня, всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. И если это не будет сделано – сносим квартал за кварталом», – угрожал российский пропагандист Владимир Соловьев.

Однако с развитием украинских дальнобойных дронов и получением разрешения на удары американским оружием по территории РФ риторика на российском ТВ несколько разнообразилась.

«Где вы видели улучшение ситуации? Почему каждый раз нам наносят удары по нашим НПЗ и по всему, что имеет отношение к углеводородам? Что, настолько сложно защитить? При том не первый раз, и когда появляются благостные сообщения о том, что «сбили, но обломки», но сбивайте тогда в другом месте, чтобы обломки не долетали», – жаловался Соловьев.

Российские пропагандисты, комментаторы и боты в соцсетях и Telegram активно продвигают нарративы о «ответных ударах». По Киеву – за российские НПЗ, по Харькову – за ТЭЦ в Белгороде, по украинским гражданским – за неудачи российских военных. Общим фоном звучит неискреннее непонимание «а нас то за что». Восстановить причинно-следственные связи российским пропагандистам недавно помог президент Украины Владимир Зеленский.

«Во-первых, мы никогда не атаковали объекты гражданской инфраструктуры в России. Мы всегда отвечали на их атаки по объектам инфраструктуры Украины. Причем, примерно год назад у нас не было возможности отвечать. И тогда, как вы помните, что они сделали, они вызвали блэкауты в Украине, много ужасных событий. Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы», – сказал глава государства.

Купянск закрыли: идут бои

Несмотря на статистическое снижение интенсивности боев на фронте, в Харьковской области остаются участки, где особенно горячо. Это в первую очередь Волчанск и Купянск. В Волчанске, который полностью превратился в руины, линия фронта существенно не меняется уже около года. Здесь нет гражданских, так же как и уцелевших зданий. Оккупанты скрываются в подвалах и остатках подземных коммуникаций. Их выискивают украинские дроны. Ситуация в Купянске – совсем другая. Несмотря на то, что город подвергся значительным разрушениям, он не стерт в пыль. Более того – там остаются, по разным оценкам, до восьми сотен гражданских жителей. Такая ситуация, во-первых, позволяет оккупантам сбивать с толку защитников, выдавая себя за местных. А во-вторых – скапливаться в относительно уцелевших зданиях.

«Враг смог затянуться в город, переодеться в гражданское, в чем им помогают местные жители. Фиксация врага, в частности, сейчас происходит как в центре населенного пункта, так и в районе микрорайона города Юбилейный. Они пытаются пробраться туда, иногда даже появляются уже на самых южных окраинах Купянска. Такая фиксация, это какие-то уже заблудившиеся, скажем так, московиты, которые внезапно там оказались, но эта фиксация есть. Пока не в большом количестве. Их там сразу уничтожают. Но сама тяжесть этой ситуации в том, что их уже по городу много, их необходимо искать — как среди гражданского населения, так и среди их военных действий. К сожалению, в северной части города они смогли очень хорошо закрепиться», – сообщил сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый.

На данный момент Купянск закрыли на въезд для гражданских и всех служб – от волонтеров до ГСЧС. Об этом сообщил начальник МВА Андрей Беседин. Местным, которые соберутся эвакуироваться, он рекомендовал выходить пешком или обратиться за помощью к украинским военным. Ход боевых действий в Купянске власти комментируют очень осторожно.

«Это трудный вопрос. Там сейчас идет военная операция, и соответственно проводят ее наши Силы обороны. Нам нужно не мешать, не информировать врага. Потому что он, учитывая ту или иную информацию, может принимать оперативные решения по применению, в том числе, резервов. Я скажу так: город Купянск находится под контролем наших военных», – прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.