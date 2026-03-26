Двое погибших и 17 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине

За сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 16 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибла 70-летняя женщина, пострадали женщины 66, 84, 85, 55 лет, мужчины 71, 58, 48 лет и 15-летняя девушка; в с. Клиновая-Новоселовка Золочевской громады погиб 61-летний мужчина; в пос. Шевченко пострадали 29-летняя и 54-летняя женщины и 85-летний мужчина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады получил травмы 72-летний мужчина; в с. Куриловка пострадал 45-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады получила травмы 69-летняя женщина; в пос. Печенеги пострадали женщины 70, 74 и 75 лет. Также медики оказали помощь 50-летнему мужчине, который 24 марта получил ранения в с. Куриловка», – сообщил начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

17 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молнія»;

два fpv-дрона;

22 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.