Двое погибших и 17 пострадавших – последствия ударов РФ по Харьковщине
За сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 16 населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове погибла 70-летняя женщина, пострадали женщины 66, 84, 85, 55 лет, мужчины 71, 58, 48 лет и 15-летняя девушка; в с. Клиновая-Новоселовка Золочевской громады погиб 61-летний мужчина; в пос. Шевченко пострадали 29-летняя и 54-летняя женщины и 85-летний мужчина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады получил травмы 72-летний мужчина; в с. Куриловка пострадал 45-летний мужчина; в пос. Ковшаровка Купянской громады получила травмы 69-летняя женщина; в пос. Печенеги пострадали женщины 70, 74 и 75 лет. Также медики оказали помощь 50-летнему мужчине, который 24 марта получил ранения в с. Куриловка», – сообщил начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре КАБа;
- 17 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молнія»;
- два fpv-дрона;
- 22 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 09:05;