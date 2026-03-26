Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

За добу ЗС РФ атакували Харків та 16 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 66, 84, 85, 55 років, чоловіки 71, 58, 48 років та 15-річна дівчина; у с. Клинова-Новоселівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждали 29-річна і 54-річна жінки та 85-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади зазнав травм 72-річний чоловік; у с. Курилівка постраждав 45-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади зазнала травм 69-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали жінки 70, 74 і 75 років. Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 24 березня зазнав поранень у с. Курилівка”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

17 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молнія»;

два fpv-дрони;

22 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.