Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

Події 09:05   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині

За добу ЗС РФ атакували Харків та 16 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“У м. Харків загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 66, 84, 85, 55 років, чоловіки 71, 58, 48 років та 15-річна дівчина; у с. Клинова-Новоселівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждали 29-річна і 54-річна жінки та 85-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади зазнав травм 72-річний чоловік; у с. Курилівка постраждав 45-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади зазнала травм 69-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали жінки 70, 74 і 75 років. Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 24 березня зазнав поранень у с. Курилівка”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • чотири КАБи;
  • 17 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молнія»;
  • два fpv-дрони;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

Читайте також: У Харкові – «прильоти» безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалий

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
26.03.2026, 09:05
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалий
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалий
26.03.2026, 08:20
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
26.03.2026, 08:10
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
26.03.2026, 08:30
Сьогодні 26 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 березня 2026: яке свято та день в історії
26.03.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 26 березня: РФ вдарила по місту, постраждав житель
Новини Харкова — головне 26 березня: РФ вдарила по місту, постраждав житель
26.03.2026, 08:36

Новини за темою:

26.03.2026
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
26.03.2026
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
26.03.2026
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалий
25.03.2026
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
25.03.2026
Два «шахеди» атакували Харків вранці – Терехов


  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ЗС РФ атакували Харків та 16 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".