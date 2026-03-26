Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
За добу ЗС РФ атакували Харків та 16 населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 66, 84, 85, 55 років, чоловіки 71, 58, 48 років та 15-річна дівчина; у с. Клинова-Новоселівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік; у сел. Шевченкове постраждали 29-річна і 54-річна жінки та 85-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади зазнав травм 72-річний чоловік; у с. Курилівка постраждав 45-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади зазнала травм 69-річна жінка; у сел. Печеніги постраждали жінки 70, 74 і 75 років. Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 24 березня зазнав поранень у с. Курилівка”, – повідомив начальник ХОВА.
Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- 17 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молнія»;
- два fpv-дрони;
- 22 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:05;