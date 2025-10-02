«Трудный вопрос» — Синегубов про бои за Купянск и эвакуацию

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона коротко прокомментировал происходящее в Купянске.

«Это трудный вопрос, — отреагировал он на слова ведущей марафона о присутствии в Купянске российских военных. — Там сейчас идет военная операция, и соответственно проводят ее наши Силы обороны. Нам нужно не мешать, не информировать врага. Потому что он, учитывая ту или иную информацию, может принимать оперативные решения по применению, в том числе, резервов. Я скажу так: город Купянск находится под контролем наших военных. И единственное что: мы постоянно проводим коммуникацию по усилению мер эвакуации, потому что, учитывая очень сложную гуманитарную обстановку по тому направлению, мы должны эвакуировать по максимуму оттуда людей».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также Синегубов сообщил, что планируют расширять территорию для принудительной эвакуации семей с детьми на Великобурлукском направлении.

«Должны обеспечить безопасность людей, а эвакуация — это единственный способ, потому что враг просто обстреливает наши гражданские дома и инфраструктуру, пытаясь нанести максимальное поражение нашему гражданскому населению», — отметил Синегубов.