“Важке питання” – Синєгубов про бої за Куп’янськ та евакуацію

Фронт 19:45   02.10.2025
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону коротко прокоментував те, що відбувається в Куп’янську.

“Це важке питання, – відреагував він на слова ведучої марафону про присутність у Куп’янську російських військових. – Там наразі триває військова операція, її проводять всі наші Сили оборони. Нам потрібно не заважати, не інформувати ворога. Тому що він, враховуючи ту чи іншу інформацію, може приймати оперативні рішення щодо застосування в тому числі резервів. Я скажу так: місто Куп’янськ знаходиться під контролем наших військових. І єдине що: ми постійно проводимо комунікацію щодо посилення заходів евакуації, тому що, враховуючи дуже складну гуманітарну ситуацію по тому напрямку, ми маємо евакуювати по максимуму звідти людей”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також Синєгубов повідомив, що планують розширювати територію для примусової евакуації сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку.

Читайте також: Росіян фіксують у різних частинах Куп’янська, ходять у цивільному – DeepState 📹

“Маємо забезпечити безпеку людей, а евакуація – це єдиний спосіб, тому що ворог просто обстрілює наші цивільні будинки та інфраструктуру, намагаючись завдати максимального ураження нашому цивільному населенню“, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
