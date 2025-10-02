Live
  Чт 02.10.2025
Росіян фіксують у різних частинах Куп’янська, ходять у цивільному – DeepState

Фронт 15:29   02.10.2025
Вікторія Яковенко
Росіян фіксують у різних частинах Куп’янська, ходять у цивільному – DeepState Скриншот

«Труба 3.0» в Куп’янську більше не працює, тож армія РФ повернулась до старої методики пересування – форсування річки малими групами піхоти, повідомив співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий. Він детально розповів, що відбувається у місті та чому зараз важко говорити про стабілізацію тут.

«Є проблема, так як довгий час функціонувала ця труба, вони встигли затягнутися. Зараз те, що вони накопичили, зокрема в районі населеного пункту Радьківка, в лісі, вони розпорошують і в місті, і зараз пробують рухатися в сторону Мирового і обходити місто з іншого боку. Також зараз нещодавно мали просування в Кіндрашівці, і пробують запускати «свої клешні» саме туди», – зазначив Погорілий.

Крім цього, активно працюють міномети ворога, які не дають працювати українським воїнам, які зачищають місто від росіян.

«Ситуація складається таким чином, що ворог зміг затягнутися в місто, переодягнутися в цивільне, в чому їм допомагають місцеві мешканці. Вони в цивільному одязі ходять на розвідку, дивляться обстановку, які розташування сил у наших військових, відповідно це все доповідають туди, і по цій інформації там працюють інші ДРГ, працюють дрони, працюють інші засоби ураження по місту. Фіксація ворога, зокрема, зараз відбувається як і в центрі населеного пункту, так і в районі мікрорайону Ювілейний. Вони намагаються пробиратися туди, іноді навіть з’являється вже на самих південних околицях Куп’янська. Така фіксація, це якісь вже заблукавші, скажімо так, росіяни, які раптово там опинилися, але ця фіксація є», – продовжив Погорілий.

Наразі їх там одразу знищують, але констатують аналітики: «їх уже по місту багато».

«На жаль, в північній частині міста вони змогли дуже добре закріпитися, виставити навіть свої позиції там з екіпажів дронів, їх прикривають міномети, їх прикривають інші екіпажі, які знаходяться в тиловій частині, зокрема, там в Радьківці і в лісах. Тому дуже важко зараз говорити про якусь стабілізацію, говорити про якісь там просування чи контроль міста, як про це дуже часто нам заявляли», – підкреслили у DeepState.

Відео: DeepState

Читайте також: Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні

Автор: Вікторія Яковенко
