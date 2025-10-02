Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹

«Труба 3.0»в Купянске больше не работает, поэтому армия РФ вернулась к старой методике передвижения — форсирование реки малыми группами пехоты, сообщил соучредитель и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый. Он подробно рассказал, что происходит в городе и почему сейчас трудно говорить о стабилизации здесь.

«Есть проблема, так как долгое время функционировала эта труба, они успели затянуться. Сейчас то, что они накопили, в частности, в районе населенного пункта Радьковка, в лесу, они рассеиваются и в городе, и сейчас пробуют двигаться в сторону Мирового и обходить город с другой стороны. Также сейчас недавно имели продвижение в Кондрашовке, и пробуют запускать «свои клешни» именно туда», — отметил Погорелый.

Кроме этого, активно работают минометы врага, которые не дают работать украинским воинам, зачищающим город от россиян.

«Ситуация складывается таким образом, что враг смог затянуться в город, переодеться в гражданское, в чем им помогают местные жители. Они в гражданской одежде ходят на разведку, смотрят обстановку, расположение сил у наших военных, соответственно это все докладывают туда, и по этой информации там работают другие ДРГ, работают дроны, работают другие средства поражения по городу. Фиксация врага сейчас происходит как и в центре населенного пункта, так и в районе микрорайона Юбилейный. Они пытаются пробраться туда, иногда даже появляются уже в самых южных окрестностях Купянска. Такая фиксация, это какие-то уже заблудившиеся, скажем так, внезапно оказавшиеся там россияне, но эта фиксация есть», — продолжил Погорелый.

Сейчас их там сразу уничтожают, но констатируют аналитики: «их уже по городу много».

«К сожалению, в северной части города они смогли очень хорошо закрепиться, выставить даже свои позиции там по экипажам дронов, их прикрывают минометы, их прикрывают другие экипажи, которые находятся в тыловой части, в частности, там в Радьковке и в лесах. Поэтому очень трудно сейчас говорить о какой-то стабилизации, говорить о каких-то продвижениях или контроле города, как об этом очень часто нам заявляли», — подчеркнули в DeepState.

Видео: DeepState