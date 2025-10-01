Битва за Купянск продолжается – DeepState, темпы оккупации в сентябре

В сентябре темпы оккупации на фронте упали почти вдвое, информируют аналитики проекта «DeepState». Отмечается, что россияне смогли захватить 259 кв км — меньше всего начиная с мая.

«В прошлом месяце армия РФ захватила на 44% меньше территорий, чем в августе. За целый месяц кацап сумел занять 0.04% от всей площади в стране и теперь общий показатель составляет 19.04%», — сообщили в DeepState.

Осинтеры сравнили штурмовые действия и отношение потерянных территорий по отрезкам фронта:

Новопавловский: 53% кв км — 16% шд (штурмовых действий);

Лиманский: 19% кв км — 10% шд;

Купянский: 14% кв км — 4% шд;

Покровский: 9% кв км — 31% шд;

Торецкий: 4% кв км — 8% шд;

Запорожье: 2% кв км — 2% шд;

Северский: 1% кв км — 7% шд;

Краматорский: 0% кв км — 3% шд;

Сумской: 0% кв км — 5% шд.

Согласно выводам аналитиков, Купянское направление стало одним из лидеров антирейтинга.

«Если бы не вовремя принятые решения, то могло бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается», – написали в DeepState.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Купянское звание «Город-герой Украины». Он отметил, что в Купянске сейчас особенно сложно, там продолжаются боевые действия, оно страдает от российской подлости и жестокости.