Где пытались наступать россияне и сколько атак РФ отбили СОУ – Генштаб

Утром 1 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине.

На севере области враг пытался наступать четыре раза в районе Волчанска. Все атаки РФ – отбиты, отметили в ГШ.

На Купянском направлении зафиксировали пять боестолкновений возле Купянска, Петропавловки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3 931 обстрел, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян такие: