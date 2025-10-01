Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині.

На півночі області ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська. Усі атаки РФ – відбиті, зазначили у ГШ.

На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень біля Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Втрати росіян такі: