Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб
Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині.
На півночі області ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська. Усі атаки РФ – відбиті, зазначили у ГШ.
На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень біля Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.
Втрати росіян такі:
Читайте також: Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 08:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині.".