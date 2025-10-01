Live
Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Україна 08:08   01.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині.

На півночі області ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська. Усі атаки РФ – відбиті, зазначили у ГШ.

На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень біля Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

Бої на Харківщині

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Втрати росіян такі:

Бої на Харківщині

Читайте також: Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
25.09.2025
Генштаб: ЗСУ знищили літак СУ-34, який бомбив Запоріжжя


